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До Австрії полетів чартер з українськими заробітчанами

До Австрії полетів чартер з українськими заробітчанами
З аеропорту Бориспіль вилетів чартерний рейс, який доставить більше 200 українців на сезонні роботи до Австрії.

Про це 8 травня повідомив Офіс віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадима Пристайка у Facebook, - пише Кореспондент.

Відзначається, що за кілька годин до вильоту латвійського чартеру Пристайко зустрівся із представниками асоціацій автоперевізників України, щоб обговорити можливості організації перевезень сезонних робітників іншими видами транспорту.

Віце-прем'єр висловив надію, що незабаром усі логістичні питання будуть вирішуватися без необхідності додаткової координації з боку уряду.

Раніше повідомлялося, що 44 фірми в Австрії очікують на роботу більше 800 українців

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Теги: заробітчани, Україна
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