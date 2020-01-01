До Австрії полетів чартер з українськими заробітчанами
Сьогодні, 07:32
З аеропорту Бориспіль вилетів чартерний рейс, який доставить більше 200 українців на сезонні роботи до Австрії.
Про це 8 травня повідомив Офіс віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадима Пристайка у Facebook, - пише Кореспондент.
Відзначається, що за кілька годин до вильоту латвійського чартеру Пристайко зустрівся із представниками асоціацій автоперевізників України, щоб обговорити можливості організації перевезень сезонних робітників іншими видами транспорту.
Віце-прем'єр висловив надію, що незабаром усі логістичні питання будуть вирішуватися без необхідності додаткової координації з боку уряду.
Раніше повідомлялося, що 44 фірми в Австрії очікують на роботу більше 800 українців
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Про це 8 травня повідомив Офіс віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадима Пристайка у Facebook, - пише Кореспондент.
Відзначається, що за кілька годин до вильоту латвійського чартеру Пристайко зустрівся із представниками асоціацій автоперевізників України, щоб обговорити можливості організації перевезень сезонних робітників іншими видами транспорту.
Віце-прем'єр висловив надію, що незабаром усі логістичні питання будуть вирішуватися без необхідності додаткової координації з боку уряду.
Раніше повідомлялося, що 44 фірми в Австрії очікують на роботу більше 800 українців
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