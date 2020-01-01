Ранок 9 травня: в Україні – 14 710 випадків COVID-19, на Волині – 445

В Україні зафіксували 14 710 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 9 травня в Україні 14710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 376 летальних, 2909 пацієнтів одужало. За добу зафіксували 515 нових випадків.Наразі коронавірусна хвороба виявлена:Вінницька область — 522 випадки;Волинська область — 445 випадків;Дніпропетровська область — 681 випадок;Донецька область — 99 випадків;Житомирська область — 485 випадків;Закарпатська область — 678 випадків;Запорізька область — 320 випадків;Івано-Франківська область — 1095 випадків;Кіровоградська область — 411 випадків;м. Київ — 1771 випадок;Київська область — 959 випадків;Львівська область — 699 випадків;Луганська область — 42 випадки;Миколаївська область — 204 випадки;Одеська область — 619 випадків;Полтавська область — 240 випадків;Рівненська область — 877 випадків;Сумська область — 152 випадки;Тернопільська область — 977 випадків;Харківська область — 528 випадків;Херсонська область — 156 випадків;Хмельницька область — 165 випадків;Чернівецька область — 2179 випадків;Черкаська область — 333 випадки;Чернігівська область — 73 випадки.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 9 травня 2020 року до Центру надійшло 1127 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 38179 повідомлень про підозру на COVID-19.