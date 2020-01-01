вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Ранок 9 травня: в Україні – 14 710 випадків COVID-19, на Волині – 445

Ранок 9 травня: в Україні – 14 710 випадків COVID-19, на Волині – 445
В Україні зафіксували 14 710 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 9 травня в Україні 14710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 376 летальних, 2909 пацієнтів одужало. За добу зафіксували 515 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 522 випадки;
Волинська область — 445 випадків;
Дніпропетровська область — 681 випадок;
Донецька область — 99 випадків;
Житомирська область — 485 випадків;
Закарпатська область — 678 випадків;
Запорізька область — 320 випадків;
Івано-Франківська область — 1095 випадків;
Кіровоградська область — 411 випадків;
м. Київ — 1771 випадок;
Київська область — 959 випадків;
Львівська область — 699 випадків;
Луганська область — 42 випадки;
Миколаївська область — 204 випадки;
Одеська область — 619 випадків;
Полтавська область — 240 випадків;
Рівненська область — 877 випадків;
Сумська область — 152 випадки;
Тернопільська область — 977 випадків;
Харківська область — 528 випадків;
Херсонська область — 156 випадків;
Хмельницька область — 165 випадків;
Чернівецька область — 2179 випадків;
Черкаська область — 333 випадки;
Чернігівська область — 73 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 9 травня 2020 року до Центру надійшло 1127 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 38179 повідомлень про підозру на COVID-19.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, статистика
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 9 травня
Сьогодні, 10:09
У ВООЗ уже не впевнені, що коронавірус виник на ринку в Ухані
Сьогодні, 09:15
Серед родичів померлої від коронавірусу ковельчанки інфікованих не виявили
08 травень, 20:25
В українському футболі – перший випадок зараження коронавірусом
08 травень, 19:45
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Stay at home: луцькі медики записали новий «антикоронавірусний» хіт. ВІДЕО
ТОП туристичних маршрутів на Волині, куди можна податися після карантину
Кондиціонери, зарядки для телефонів і оригінальний дизайн: які тролейбуси курсуватимуть Луцьком з вересня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 9 травня
Сьогодні, 10:09
Ранок 9 травня: в Україні – 14 710 випадків COVID-19, на Волині – 445
Сьогодні, 09:34
У ВООЗ уже не впевнені, що коронавірус виник на ринку в Ухані
Сьогодні, 09:15
В українському СІЗО з`явилися перші платні камери: ціна та умови. ВІДЕО
Сьогодні, 09:10
У волинській лікарні запрацював call-центр. ФОТО
Сьогодні, 08:36
Схожі новини
31 новий випадок і одна смерть: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу 31 новий випадок і одна смерть: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
08 травень, 10:09
Сумний антирекорд: на Волині за добу виявили 34 випадки коронавірусу Сумний антирекорд: на Волині за добу виявили 34 випадки коронавірусу
07 травень, 10:11
Ранок 7 травня: в Україні – 13 691 випадок коронавірусу, на Волині – 393 Ранок 7 травня: в Україні – 13 691 випадок коронавірусу, на Волині – 393
07 травень, 09:18
Ранок 6 травня: в Україні коронавірус виявили у понад 13 тисяч людей, на Волині – у 359 Ранок 6 травня: в Україні коронавірус виявили у понад 13 тисяч людей, на Волині – у 359
06 травень, 09:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 9 травня
Сьогодні, 10:09
 0
Ранок 9 травня: в Україні – 14 710 випадків COVID-19, на Волині – 445
Сьогодні, 09:34
 0
У ВООЗ уже не впевнені, що коронавірус виник на ринку в Ухані
Сьогодні, 09:15
 0
В українському СІЗО з`явилися перші платні камери: ціна та умови. ВІДЕО
Сьогодні, 09:10
 0
У волинській лікарні запрацював call-центр. ФОТО
Сьогодні, 08:36
 0
Медіа
відео
1/8