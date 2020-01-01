Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 9 травня
Сьогодні, 10:09
За останню добу на Волині зареєстрували 21 новий випадок COVID-19, з них: місто Луцьк (1), Луцький район (4), м.Нововолинськ (6), Іваничівський район (2), Маневицький район (3), Ковельський район (4), Камінь-Каширський район (1). Одужала 1 особа.
Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
Загалом станом на 10.00 9 травня в області зареєстровано 445 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 119 осіб. 10 випадків хвороби завершилось летально.
Коронавірусна хвороба виявлена:
м. Луцьк – 116 випадків, в т.ч. 2 летальних;
Луцький район – 30 випадків, в т.ч. 1 летальний;
Ковельський район – 67 випадків, в тому числі 1 летальний;
Ківерцівський район – 53 випадки, в т.ч. 1 летальний;
м. Нововолинськ – 56 випадків, в т.ч. 3 летальних;
Іваничівський район – 12 випадків;
Старовижівський район – 46 випадків, в т.ч. 1 летальний;
Горохівський район – 18 випадків;
Волидимир-Волинський район – 13 випадків;
Маневицький район – 9 випадків, в тому числі 1 летальний;
Камінь-Каширський район – 7 випадків;
Рожищенський район – 6 випадків;
Любешівський район – 4 випадки;
Локачинський район – 4 випадки;
Шацький район – 2 випадки;
Ратнівський район – 1 випадок;
Турійський район – 1 випадок.
Жодного випадку захворювання не зареєстрували в Любомльському районі.
Всього з початку року зареєстрували 1264 підозри на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 58 повідомлень про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру обстежено 3101 особу, в тому числі 142 особи за останню добу.
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Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
Загалом станом на 10.00 9 травня в області зареєстровано 445 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 119 осіб. 10 випадків хвороби завершилось летально.
Коронавірусна хвороба виявлена:
м. Луцьк – 116 випадків, в т.ч. 2 летальних;
Луцький район – 30 випадків, в т.ч. 1 летальний;
Ковельський район – 67 випадків, в тому числі 1 летальний;
Ківерцівський район – 53 випадки, в т.ч. 1 летальний;
м. Нововолинськ – 56 випадків, в т.ч. 3 летальних;
Іваничівський район – 12 випадків;
Старовижівський район – 46 випадків, в т.ч. 1 летальний;
Горохівський район – 18 випадків;
Волидимир-Волинський район – 13 випадків;
Маневицький район – 9 випадків, в тому числі 1 летальний;
Камінь-Каширський район – 7 випадків;
Рожищенський район – 6 випадків;
Любешівський район – 4 випадки;
Локачинський район – 4 випадки;
Шацький район – 2 випадки;
Ратнівський район – 1 випадок;
Турійський район – 1 випадок.
Жодного випадку захворювання не зареєстрували в Любомльському районі.
Всього з початку року зареєстрували 1264 підозри на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 58 повідомлень про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру обстежено 3101 особу, в тому числі 142 особи за останню добу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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