Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 9 травня

За останню добу на Волині зареєстрували 21 новий випадок COVID-19, з них: місто Луцьк (1), Луцький район (4), м.Нововолинськ (6), Іваничівський район (2), Маневицький район (3), Ковельський район (4), Камінь-Каширський район (1). Одужала 1 особа.Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.Загалом станом на 10.00 9 травня в області зареєстровано 445 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 119 осіб. 10 випадків хвороби завершилось летально.Коронавірусна хвороба виявлена:м. Луцьк – 116 випадків, в т.ч. 2 летальних;Луцький район – 30 випадків, в т.ч. 1 летальний;Ковельський район – 67 випадків, в тому числі 1 летальний;Ківерцівський район – 53 випадки, в т.ч. 1 летальний;м. Нововолинськ – 56 випадків, в т.ч. 3 летальних;Іваничівський район – 12 випадків;Старовижівський район – 46 випадків, в т.ч. 1 летальний;Горохівський район – 18 випадків;Волидимир-Волинський район – 13 випадків;Маневицький район – 9 випадків, в тому числі 1 летальний;Камінь-Каширський район – 7 випадків;Рожищенський район – 6 випадків;Любешівський район – 4 випадки;Локачинський район – 4 випадки;Шацький район – 2 випадки;Ратнівський район – 1 випадок;Турійський район – 1 випадок.Жодного випадку захворювання не зареєстрували в Любомльському районі.Всього з початку року зареєстрували 1264 підозри на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 58 повідомлень про підозру на COVID-19.В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру обстежено 3101 особу, в тому числі 142 особи за останню добу.