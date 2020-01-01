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На Волині зник чоловік

На Волині зник чоловік
Розшукують жителя села Низькі Цевеличі Локачинського району Чеснохревського Миколу Олександровича 1964 року народження.

Про це повідомляє Локачинське відділення поліції.

Зауважують, що чоловіка можна зустріти як на вулицях селища Локачі, так і у селах району. Однак з 1 травня його не бачили односельчани та родичі.

Був одягнений у темне пальто, темні штани, шапку спортивну чорного кольору.

Носить у руках сумки-«кравчучки» або пакети.

Кому відома будь-яка інформація щодо цього чоловіка, просять повідомити на «102».

На зображенні – фото минулих років.

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Теги: розшук, Волинь
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