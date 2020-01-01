На Волині зник чоловік
Сьогодні, 11:21
Розшукують жителя села Низькі Цевеличі Локачинського району Чеснохревського Миколу Олександровича 1964 року народження.
Про це повідомляє Локачинське відділення поліції.
Зауважують, що чоловіка можна зустріти як на вулицях селища Локачі, так і у селах району. Однак з 1 травня його не бачили односельчани та родичі.
Був одягнений у темне пальто, темні штани, шапку спортивну чорного кольору.
Носить у руках сумки-«кравчучки» або пакети.
Кому відома будь-яка інформація щодо цього чоловіка, просять повідомити на «102».
На зображенні – фото минулих років.
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Про це повідомляє Локачинське відділення поліції.
Зауважують, що чоловіка можна зустріти як на вулицях селища Локачі, так і у селах району. Однак з 1 травня його не бачили односельчани та родичі.
Був одягнений у темне пальто, темні штани, шапку спортивну чорного кольору.
Носить у руках сумки-«кравчучки» або пакети.
Кому відома будь-яка інформація щодо цього чоловіка, просять повідомити на «102».
На зображенні – фото минулих років.
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