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Волинянина затримали під час продажу вогнепальної зброї

Волинянина затримали під час продажу вогнепальної зброї
На Волині правоохоронці викрили 36-річного чоловіка у збуті вогнепальної зброї - мисливської нарізної вогнепальної зброї з оптичним прицілом.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Учора, 8 травня, оперативники управління карного розшуку області у співпраці із співробітниками Ратнівського відділу поліції спіймали 36-річного жителя району під час продажу мисливської нарізної вогнепальної зброї з оптичним прицілом та 26 набоїв до неї. Заходи проводилися у рамках досудового розслідування, розпочатого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Рушницю та набої вилучили. Їх направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Вирішують питання про оголошення затриманому підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу.

Волинянина затримали під час продажу вогнепальної зброї
Волинянина затримали під час продажу вогнепальної зброї



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Теги: зброя, збут, поліція, Волинь
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