Волинянина затримали під час продажу вогнепальної зброї
Сьогодні, 12:07
На Волині правоохоронці викрили 36-річного чоловіка у збуті вогнепальної зброї - мисливської нарізної вогнепальної зброї з оптичним прицілом.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Учора, 8 травня, оперативники управління карного розшуку області у співпраці із співробітниками Ратнівського відділу поліції спіймали 36-річного жителя району під час продажу мисливської нарізної вогнепальної зброї з оптичним прицілом та 26 набоїв до неї. Заходи проводилися у рамках досудового розслідування, розпочатого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Рушницю та набої вилучили. Їх направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.
Вирішують питання про оголошення затриманому підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Учора, 8 травня, оперативники управління карного розшуку області у співпраці із співробітниками Ратнівського відділу поліції спіймали 36-річного жителя району під час продажу мисливської нарізної вогнепальної зброї з оптичним прицілом та 26 набоїв до неї. Заходи проводилися у рамках досудового розслідування, розпочатого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Рушницю та набої вилучили. Їх направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.
Вирішують питання про оголошення затриманому підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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