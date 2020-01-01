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Серед ночі позашляховик врізався в будинок з людьми у Ковелі: у поліції прокоментували інцидент

Серед ночі позашляховик врізався в будинок з людьми у Ковелі: у поліції прокоментували інцидент
На вулиці Ярослава Мудрого у Ковелі серед ночі автомобіль Volkswagen Тouran на швидкості врізався у будинок. Правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України та з’ясовують усі обставини події.

Про це повідомив сектор комунікації поліції Волині.

Інформують, що за кермом транспортного засобу перебував 20-річний житель Ковельського району. Водій, ймовірно, не впорався з керуванням протаранив паркан та врізався у стіну житлового будинку.

Внаслідок автопригоди водій та дві пасажирки автомобіля отримали тілесні ушкодження, одну із них госпіталізували. Мешканці будинку у результаті ДТП не постраждали.

Нагадаємо, про подію повідомила у фейсбуці користувачка Юлія Міркос.За її словами, автомобіль в'їхав у її будинок, коли там спали люди.




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Теги: Ковель, ДТП, протаранив стіну
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