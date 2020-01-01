Серед ночі позашляховик врізався в будинок з людьми у Ковелі: у поліції прокоментували інцидент
Сьогодні, 12:42
На вулиці Ярослава Мудрого у Ковелі серед ночі автомобіль Volkswagen Тouran на швидкості врізався у будинок. Правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України та з’ясовують усі обставини події.
Про це повідомив сектор комунікації поліції Волині.
Інформують, що за кермом транспортного засобу перебував 20-річний житель Ковельського району. Водій, ймовірно, не впорався з керуванням протаранив паркан та врізався у стіну житлового будинку.
Внаслідок автопригоди водій та дві пасажирки автомобіля отримали тілесні ушкодження, одну із них госпіталізували. Мешканці будинку у результаті ДТП не постраждали.
Нагадаємо, про подію повідомила у фейсбуці користувачка Юлія Міркос.За її словами, автомобіль в'їхав у її будинок, коли там спали люди.
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Про це повідомив сектор комунікації поліції Волині.
Інформують, що за кермом транспортного засобу перебував 20-річний житель Ковельського району. Водій, ймовірно, не впорався з керуванням протаранив паркан та врізався у стіну житлового будинку.
Внаслідок автопригоди водій та дві пасажирки автомобіля отримали тілесні ушкодження, одну із них госпіталізували. Мешканці будинку у результаті ДТП не постраждали.
Нагадаємо, про подію повідомила у фейсбуці користувачка Юлія Міркос.За її словами, автомобіль в'їхав у її будинок, коли там спали люди.
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