Серед ночі позашляховик врізався в будинок з людьми у Ковелі: у поліції прокоментували інцидент

На вулиці Ярослава Мудрого у Ковелі серед ночі автомобіль Volkswagen Тouran на швидкості врізався у будинок. Правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України та з’ясовують усі обставини події.Про це повідомив сектор комунікації поліції Волині.Інформують, що за кермом транспортного засобу перебував 20-річний житель Ковельського району. Водій, ймовірно, не впорався з керуванням протаранив паркан та врізався у стіну житлового будинку.Внаслідок автопригоди водій та дві пасажирки автомобіля отримали тілесні ушкодження, одну із них госпіталізували. Мешканці будинку у результаті ДТП не постраждали.Нагадаємо, про.За її словами, автомобіль в'їхав у її будинок, коли там спали люди.