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«Перевірка» на коронавірус коштувала подружжю з Рівного понад 10 тисяч гривень

«Перевірка» на коронавірус коштувала подружжю з Рівного понад 10 тисяч гривень
На гачок псевдомедиків ще шостого травня потрапило подружжя рівнян похилого віку. Вчора, восьмого травня, вони виявили відсутність 10300 гривень та повідомили до поліції.

Про це інформує відділ комунікації поліції Рівненської області.

86-річний господар квартири повідомив, що близько 18 години до оселі навідались дві жінки у медичних халатах, масках та шапочках. Повідомили, що вони із поліклініки та прийшли перевірити пенсіонерів на наявність симптомів коронавірусу.

Запропонували пройти на кухню, де нібито почали обстеження: вимірювали температуру, тиск, слухали дихання та оглядали горло. Поки одна «лікарка» оглядала, інша спочатку записувала всі дані, а потім стала нишпорити у кімнаті.

Зникнення коштів пенсіонер помітив лише через два дні: чотири тисячі, які лежали у тумбочці, та іще 6300 – у гаманці в шафі.

За фактом шахрайства слідчі проводять досудове розслідування.

Правоохоронці вкотре застерігають громадян не впускати до помешкання підозрілих осіб і обмежити будь-які контакти та спілкування із незнайомцями. Відповідні профілактичні бесіди варто провести усім особам похилого віку, особливо одиноким. Адже надання медичних послуг на дому у період карантину забороне.

Зображення ілюстративне


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Теги: псевдомедики, Рівне, коронавірус, перевірка, поліція, пенсіонери
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