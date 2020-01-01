У громаді під Луцьком перевірили умови проживання дітей, які через карантин повернулися з інтернатів додому

Через карантинні обмеження на вимушені канікули пішли інтернатні заклади для дітей Волині, відтак їх вихованці на цей період повернулися до своїх домівок.На території Підгайцівської ОТГ є 37 дітей, які перебували в таких установах в зв’язку з тим, що мають певні захворювання, повідомляє пресслужба громади.Днями працівники відділу соціального захисту, у справах дітей, сім’ї та молоді Підгайціської сільської ради відвідали ці сім’ї з метою перевірки забезпечення прав дитини.Рейд здійснили спільно з старшим інспектором з ювенальної превенції Луцького РВП ЛВП ГУНП у Волинській областіта поліцейським офіцером громадиЗокрема, обстежили умови проживання дітей. Представники соціальної служби цікавилися станом забезпечення потреб дитини, чи діти навчаються дистанційно.Під час візиту з метою профілактики домашнього насильства з батьками поспілкувалися щодо правил поведінки та навчання під час карантину.