Волинським «швидким» дадуть 2300 літрів пального з регіонального матеріального резерву
Сьогодні, 14:55
Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримає 2300 літрів дизельного пального з регіонального матеріального резерву.
Відповідне розпорядження підписав голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко.
Своїм розпорядженням голова ОДА зобов’язав управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації в установленому законодавством порядку залучити з регіонального матеріального резерву 2300 літрів дизельного пального і передати його комунальному підприємству «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Волинської обласної ради (керівник - Володимир Шмаль) для вжиття заходів з ліквідації надзвичайної ситуації регіонального рівня природного характеру, пов’язаної з поширенням на території області гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
Підставою для такої передачі став лист Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф з проханням про забезпечення пальним.
Довідково:
Матеріальний резерв - запас будівельних і пально-мастильних матеріалів, лікарських засобів та виробів медичного призначення, продовольства, техніки, технічних засобів та інших матеріальних цінностей, призначених для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання допомоги постраждалому населенню, проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів.
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Відповідне розпорядження підписав голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко.
Своїм розпорядженням голова ОДА зобов’язав управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації в установленому законодавством порядку залучити з регіонального матеріального резерву 2300 літрів дизельного пального і передати його комунальному підприємству «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Волинської обласної ради (керівник - Володимир Шмаль) для вжиття заходів з ліквідації надзвичайної ситуації регіонального рівня природного характеру, пов’язаної з поширенням на території області гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
Підставою для такої передачі став лист Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф з проханням про забезпечення пальним.
Довідково:
Матеріальний резерв - запас будівельних і пально-мастильних матеріалів, лікарських засобів та виробів медичного призначення, продовольства, техніки, технічних засобів та інших матеріальних цінностей, призначених для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання допомоги постраждалому населенню, проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів.
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