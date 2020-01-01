Померла колишній декан філологічного факультету СНУ імені Лесі Українки
Сьогодні, 15:44
Померла кандидат філологічних наук Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, колишній декан філологічного факультету Євгенія Сухомлин.
Про це на сторінці факультету філології та журналістики СНУ імені Лесі Українки повідомила виконувачка обов’язків декана Лілія Лавринович.
"Висловлюємо щирі слова співчуття і підтримки її родині та близьким. Світла пам’ять про Вчителя та Колегу залишиться серед нас", - написала Лілія Лавринович.
Інформаційне агентство ВолиньPost також висловлює співчуття рідним та близьким померлої.
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Про це на сторінці факультету філології та журналістики СНУ імені Лесі Українки повідомила виконувачка обов’язків декана Лілія Лавринович.
"Висловлюємо щирі слова співчуття і підтримки її родині та близьким. Світла пам’ять про Вчителя та Колегу залишиться серед нас", - написала Лілія Лавринович.
Інформаційне агентство ВолиньPost також висловлює співчуття рідним та близьким померлої.
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