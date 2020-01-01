Померла колишній декан філологічного факультету СНУ імені Лесі Українки

Євгенія Сухомлин.



Про це на сторінці Лілія Лавринович.



"Висловлюємо щирі слова співчуття і підтримки її родині та близьким. Світла пам’ять про Вчителя та Колегу залишиться серед нас", - написала Лілія Лавринович.



Інформаційне агентство ВолиньPost також висловлює співчуття рідним та близьким померлої.

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