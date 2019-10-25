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За короткий час треба зібрати 40 тисяч євро: молода жінка з Волині долає онкохворобу

За короткий час треба зібрати 40 тисяч євро: молода жінка з Волині долає онкохворобу
Жителька села Мильськ Рожищенського району, 33-річна Катерина Черук потребує коштів на боротьбу із хворобою.

Про допомогу Каті просять її рідні та близькі, пише видання «Район.Рожище».

Жінка вже давно бореться з онкологією, нині вона перебуває на лікуванні у Києві.

«Було призначено нові схеми, нові хімії... Тяжкі оперативні втручання, операція за операцією. Та попри все Катюша не опускає руки, а оптимістично крокує до здійснення мрії. Зараз приїхала на обстеження до Києва. Планується операція, але спочатку для доброго результату потрібно пройти дороговартісне лікування», – розповідають її історію небайдужі люди.

Усіх, хто може долучитися фінансово, просять це зробити. Каті дуже потрібні гроші на боротьбу із хворобою. У короткий термін родина має зібрати 40 тисяч євро.

Номер рахунку: 5168 7573 0957 2719 Черук Катерина Валентинівна.

Телефон дівчини – 0(97) 566 31 05.

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Теги: допомога, онкологія, Катерина Черук
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