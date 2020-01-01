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Сервісні центри МВС на Волині відновлюють роботу

Сервісні центри МВС на Волині відновлюють роботу
Починаючи з 12 травня, сервісні центри МВС поступово відновлюють свою роботу з можливістю відвідування всіх сервісних центрів МВС громадянами.

Про це повідомляє пресслужба Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області.

Запевняють, що задля дотримання визначених Міністерством охорони здоров’я України санітарних та протиепідемічних заходів і рекомендацій, сервісні центри МВС облаштовані захисними прозорими перегородками та позначками соціальної дистанції. Послуги надаватимуться з дотриманням вимог перебування однієї особи на 10 м² та з урахуванням дистанції між відвідувачами не менше ніж 1,5 метри.

Для зниження ризику інфікування, у сервісних центрах МВС організували можливість оброблення рук антисептичними засобами, а у приміщеннях запроваджено постійне вологе прибирання із застосуванням дезінфікуючих засобів та регулярне провітрювання.

Послуги надаватимуться за попереднім записом в електронну чергу через функціонал, що буде розміщений на офіційному вебсайті ГСЦ МВС.
Сервісні центри МВС надаватимуть усі адміністративні послуги, окрім прийняття практичних іспитів на право керування транспортним засобом.

Зауважують, що використання засобів індивідуального захисту є обов’язковою умовою знаходження у приміщеннях сервісних центрів МВС.

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Теги: сервісні центр, МВС, карантин
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