ТРЦ «ПортCity» вітає із прийдешнім Днем матері*
Сьогодні, 17:50
ТРЦ «ПортCity» вітає усіх мам із прийдешнім святом – Днем матері.
Про це повідомляє пресслужба закладу.
«Милі, ніжні, найважливіші мами! Бажаємо, щоб ваші мрії і надії збувалрися. Нехай чуйне материнське серце завжди спокійно б’ється в такт із радістю, успіхом і тгордістю за своїх дітей. Будьте здорові та щасливі, адже ви – все!» – звертається уся команда ТРЦ до кожної мами.
У закладі нагадують, що вже зовсім скоро зможуть тішити лучанок чудовим шопінгом, який дарує гарні емоції.
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Про це повідомляє пресслужба закладу.
«Милі, ніжні, найважливіші мами! Бажаємо, щоб ваші мрії і надії збувалрися. Нехай чуйне материнське серце завжди спокійно б’ється в такт із радістю, успіхом і тгордістю за своїх дітей. Будьте здорові та щасливі, адже ви – все!» – звертається уся команда ТРЦ до кожної мами.
У закладі нагадують, що вже зовсім скоро зможуть тішити лучанок чудовим шопінгом, який дарує гарні емоції.
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