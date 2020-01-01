ТРЦ «ПортCity» вітає із прийдешнім Днем матері*





Про це повідомляє пресслужба закладу.



«Милі, ніжні, найважливіші мами! Бажаємо, щоб ваші мрії і надії збувалрися. Нехай чуйне материнське серце завжди спокійно б’ється в такт із радістю, успіхом і тгордістю за своїх дітей. Будьте здорові та щасливі, адже ви – все!» – звертається уся команда ТРЦ до кожної мами.



У закладі нагадують, що вже зовсім скоро зможуть тішити лучанок чудовим шопінгом, який дарує гарні емоції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ТРЦ «ПортCity» вітає усіх мам із прийдешнім святом – Днем матері.Про це повідомляє пресслужба закладу.«Милі, ніжні, найважливіші мами! Бажаємо, щоб ваші мрії і надії збувалрися. Нехай чуйне материнське серце завжди спокійно б’ється в такт із радістю, успіхом і тгордістю за своїх дітей. Будьте здорові та щасливі, адже ви – все!» – звертається уся команда ТРЦ до кожної мами.У закладі нагадують, що вже зовсім скоро зможуть тішити лучанок чудовим шопінгом, який дарує гарні емоції.

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