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На Україну суне холодний атмосферний фронт

На Україну суне холодний атмосферний фронт
До України наближається атмосферний фронт, що принесе з собою зниження температури, сильні дощі й похолодання.

Про це синоптик Наталка Діденко повіомила у своєму Facebook.

За її даними, у неділю, 10 травня в Україні місцями пройдуть невелику дощі, ймовірність сильних опадів – мінімальна. У південній частині країни та у центрі взагалі більше прояснень із сонцем.

11 травня із Західної Європи почне наближатися потужна смуга дощів, атмосферний фронт. Проте Україна в понеділок ще залишатиметься серед сухої погоди.

А 12-го травня атмосферний фронт принесе на значну частину території України серйозні дощі, а за фронтом підтягнеться похолодання, яке спричинить у західних областях України навіть сніг.

У неділю температура повітря у більшості областей коливатиметься протягом дня в межах +15+20 градусів, на заході очікується +17+24 градуси.

Вже в понеділок стовпчики термометрів піднімуться до +20+25 градусів, а в західних областях до +27 градусів.

Впродовж 12-13 травня очікується поступове похолодання.

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Теги: синоптик, атмосферний фронт, похолодання, Наталка Діденко
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