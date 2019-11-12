На Україну суне холодний атмосферний фронт

До України наближається атмосферний фронт, що принесе з собою зниження температури, сильні дощі й похолодання.Про це синоптикповіомила у своєму Facebook.За її даними, у неділю, 10 травня в Україні місцями пройдуть невелику дощі, ймовірність сильних опадів – мінімальна. У південній частині країни та у центрі взагалі більше прояснень із сонцем.11 травня із Західної Європи почне наближатися потужна смуга дощів, атмосферний фронт. Проте Україна в понеділок ще залишатиметься серед сухої погоди.А 12-го травня атмосферний фронт принесе на значну частину території України серйозні дощі, а за фронтом підтягнеться похолодання, яке спричинить у західних областях України навіть сніг.У неділю температура повітря у більшості областей коливатиметься протягом дня в межах +15+20 градусів, на заході очікується +17+24 градуси.Вже в понеділок стовпчики термометрів піднімуться до +20+25 градусів, а в західних областях до +27 градусів.Впродовж 12-13 травня очікується поступове похолодання.