На Україну суне холодний атмосферний фронт
Сьогодні, 20:00
До України наближається атмосферний фронт, що принесе з собою зниження температури, сильні дощі й похолодання.
Про це синоптик Наталка Діденко повіомила у своєму Facebook.
За її даними, у неділю, 10 травня в Україні місцями пройдуть невелику дощі, ймовірність сильних опадів – мінімальна. У південній частині країни та у центрі взагалі більше прояснень із сонцем.
11 травня із Західної Європи почне наближатися потужна смуга дощів, атмосферний фронт. Проте Україна в понеділок ще залишатиметься серед сухої погоди.
А 12-го травня атмосферний фронт принесе на значну частину території України серйозні дощі, а за фронтом підтягнеться похолодання, яке спричинить у західних областях України навіть сніг.
У неділю температура повітря у більшості областей коливатиметься протягом дня в межах +15+20 градусів, на заході очікується +17+24 градуси.
Вже в понеділок стовпчики термометрів піднімуться до +20+25 градусів, а в західних областях до +27 градусів.
Впродовж 12-13 травня очікується поступове похолодання.
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Про це синоптик Наталка Діденко повіомила у своєму Facebook.
За її даними, у неділю, 10 травня в Україні місцями пройдуть невелику дощі, ймовірність сильних опадів – мінімальна. У південній частині країни та у центрі взагалі більше прояснень із сонцем.
11 травня із Західної Європи почне наближатися потужна смуга дощів, атмосферний фронт. Проте Україна в понеділок ще залишатиметься серед сухої погоди.
А 12-го травня атмосферний фронт принесе на значну частину території України серйозні дощі, а за фронтом підтягнеться похолодання, яке спричинить у західних областях України навіть сніг.
У неділю температура повітря у більшості областей коливатиметься протягом дня в межах +15+20 градусів, на заході очікується +17+24 градуси.
Вже в понеділок стовпчики термометрів піднімуться до +20+25 градусів, а в західних областях до +27 градусів.
Впродовж 12-13 травня очікується поступове похолодання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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