У ще одному місті на Волині сьогодні, 9 травня, запрацював ринок. ФОТО





На вході у базар проводили температурний скринінг, були наявні дезінфікуючі засоби. Утім люди не дотримувалися дистанції при вході на ринок, пише "



Контейнери були відкриті не всі, щоб дотримуватися визначених санітарних норм: відстані у три метри між торговими точками. Як і необхідно було, облаштували захисні екрани.



Роботу ринку перевірятимуть контролюючі органи і в разі виявлення порушень, базар можуть закрити.



Зауважимо, що першими відновили свою роботу 3 агропродовольчі ринки – в містах Володимир-Волинський, Ківерці та Любомль. Згодом дали "зелене світло" і на відновлення роботи ринків у Луцьку. Щоправда, у перший день роботи, 7 травня, покупців тут можна було порахувати на пальцях.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У суботу, 9-го травня, у Нововолинську відновив роботу центральний госпрозрахунковий ринок для реалізації продовольчих товарів.На вході у базар проводили температурний скринінг, були наявні дезінфікуючі засоби. Утім люди не дотримувалися дистанції при вході на ринок, пише " БУГ ".Контейнери були відкриті не всі, щоб дотримуватися визначених санітарних норм: відстані у три метри між торговими точками. Як і необхідно було, облаштували захисні екрани.Роботу ринку перевірятимуть контролюючі органи і в разі виявлення порушень, базар можуть закрити.Зауважимо, що першими відновили свою роботу 3 агропродовольчі ринки – в містах Володимир-Волинський, Ківерці та Любомль. Згодом дали "зелене світло" і на відновлення роботи ринків у Луцьку. Щоправда, у перший день роботи, 7 травня,

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