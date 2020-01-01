У ще одному місті на Волині сьогодні, 9 травня, запрацював ринок. ФОТО
Сьогодні, 19:24
У суботу, 9-го травня, у Нововолинську відновив роботу центральний госпрозрахунковий ринок для реалізації продовольчих товарів.
На вході у базар проводили температурний скринінг, були наявні дезінфікуючі засоби. Утім люди не дотримувалися дистанції при вході на ринок, пише "БУГ".
Контейнери були відкриті не всі, щоб дотримуватися визначених санітарних норм: відстані у три метри між торговими точками. Як і необхідно було, облаштували захисні екрани.
Роботу ринку перевірятимуть контролюючі органи і в разі виявлення порушень, базар можуть закрити.
Зауважимо, що першими відновили свою роботу 3 агропродовольчі ринки – в містах Володимир-Волинський, Ківерці та Любомль. Згодом дали "зелене світло" і на відновлення роботи ринків у Луцьку. Щоправда, у перший день роботи, 7 травня, покупців тут можна було порахувати на пальцях.
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На вході у базар проводили температурний скринінг, були наявні дезінфікуючі засоби. Утім люди не дотримувалися дистанції при вході на ринок, пише "БУГ".
Контейнери були відкриті не всі, щоб дотримуватися визначених санітарних норм: відстані у три метри між торговими точками. Як і необхідно було, облаштували захисні екрани.
Роботу ринку перевірятимуть контролюючі органи і в разі виявлення порушень, базар можуть закрити.
Зауважимо, що першими відновили свою роботу 3 агропродовольчі ринки – в містах Володимир-Волинський, Ківерці та Любомль. Згодом дали "зелене світло" і на відновлення роботи ринків у Луцьку. Щоправда, у перший день роботи, 7 травня, покупців тут можна було порахувати на пальцях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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