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Відрізок траси Київ-Ковель-Ягодин прибиратимуть за 700 тисяч гривень

Відрізок траси Київ-Ковель-Ягодин прибиратимуть за 700 тисяч гривень
На послуги з експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування державного значення М-07 Київ–Ковель–Ягодин (на Люблін) цього року скерують близько 700 тисяч гривень.

Про це повідомляють "Волинські новини".

Відкриті торги для пошуку виконавця робіт 5 травня оголосила Служба автомобільних доріг у Волинській області. Тендерні пропозиції прийматимуть 21 травня, а аукціон, своєю чергою, має розпочатися 22 травня.

Очікувана вартість робіт становить 690 743 гривні.

Мова йде про експлуатаційне утримання відрізка траси між 501,5 і 505,25 кілометрами, зокрема про прибирання території.

Послуги включатимуть прибирання сміття на узбіччях, смугах відводу, укосах та розділювальній смузі.

Ці послуги мають надаватися до кінця поточного року.

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Теги: прибирання, тендер, Київ-Ковель-Ягодин, траса
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