Відрізок траси Київ-Ковель-Ягодин прибиратимуть за 700 тисяч гривень





Про це повідомляють



Відкриті торги для пошуку виконавця робіт 5 травня оголосила Служба автомобільних доріг у Волинській області. Тендерні пропозиції прийматимуть 21 травня, а аукціон, своєю чергою, має розпочатися 22 травня.



Очікувана вартість робіт становить 690 743 гривні.



Мова йде про експлуатаційне утримання відрізка траси між 501,5 і 505,25 кілометрами, зокрема про прибирання території.



Послуги включатимуть прибирання сміття на узбіччях, смугах відводу, укосах та розділювальній смузі.



Ці послуги мають надаватися до кінця поточного року.

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