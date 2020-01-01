Волинський театр ляльок пропонує переглянути вистави онлайн





Про це Данило Поштарук.



Каже, що театр пустує з 10-го квітня, відколи тут відбулася остання перед карантином вистава. Колектив чекає послаблення карантинних заходів, аби могли працювати над оновленням репертуару і зустріти глядачів прем’єрами.



Данило Поштарук розповідає, що актори сподівалися на короткотривалий карантин. Коли його продовжили - вирішили показати вистави онлайн.



«Солом'яний бичок» і «Пригоди Пінокіо» вони не професійно зняті, любителями на телефон, але пристойно більш-менш. А решту ми б записали після 12-го травня, коли дозволять масові заходи. Якраз перервали нам репетиції, були в роботі дві вистави», - пояснив керівник театру.



Щомісяця в театрі показують близько 20 вистав, у квітні планували 30 – вони не відбулися, - каже Данило Поштарук. Додає, що через відсутність глядачів театр нині у скруті.



"Дійде той час, що в нас не буде жодної копійки, адже коли йде вистава, то грошики капають в касу, а зараз вистав немає, за відео ніхто нічого не буде платити і тому ми залишимося скоро в дуже складному становищі: не буде чим заплатити за телефон, світло, воду, тільки лишається захищена стаття – середня по зарплаті".



Виставу "Солом'яний бичок" можна буде подивитися на сайті театру з 12 до 14 години в неділю, 10 травня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Онлайн-трансляцію вистави в обласному академічному театрі ляльок запланували на неділю, 10 травня.Про це Суспільному розповів директор, художній керівник театруКаже, що театр пустує з 10-го квітня, відколи тут відбулася остання перед карантином вистава. Колектив чекає послаблення карантинних заходів, аби могли працювати над оновленням репертуару і зустріти глядачів прем’єрами.Данило Поштарук розповідає, що актори сподівалися на короткотривалий карантин. Коли його продовжили - вирішили показати вистави онлайн.«Солом'яний бичок» і «Пригоди Пінокіо» вони не професійно зняті, любителями на телефон, але пристойно більш-менш. А решту ми б записали після 12-го травня, коли дозволять масові заходи. Якраз перервали нам репетиції, були в роботі дві вистави», - пояснив керівник театру.Щомісяця в театрі показують близько 20 вистав, у квітні планували 30 – вони не відбулися, - каже Данило Поштарук. Додає, що через відсутність глядачів театр нині у скруті."Дійде той час, що в нас не буде жодної копійки, адже коли йде вистава, то грошики капають в касу, а зараз вистав немає, за відео ніхто нічого не буде платити і тому ми залишимося скоро в дуже складному становищі: не буде чим заплатити за телефон, світло, воду, тільки лишається захищена стаття – середня по зарплаті".Виставу "Солом'яний бичок" можна буде подивитися на сайті театру з 12 до 14 години в неділю, 10 травня.

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