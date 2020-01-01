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Волинський театр ляльок пропонує переглянути вистави онлайн

Волинський театр ляльок пропонує переглянути вистави онлайн
Онлайн-трансляцію вистави в обласному академічному театрі ляльок запланували на неділю, 10 травня.

Про це Суспільному розповів директор, художній керівник театру Данило Поштарук.

Каже, що театр пустує з 10-го квітня, відколи тут відбулася остання перед карантином вистава. Колектив чекає послаблення карантинних заходів, аби могли працювати над оновленням репертуару і зустріти глядачів прем’єрами.

Данило Поштарук розповідає, що актори сподівалися на короткотривалий карантин. Коли його продовжили - вирішили показати вистави онлайн.

«Солом'яний бичок» і «Пригоди Пінокіо» вони не професійно зняті, любителями на телефон, але пристойно більш-менш. А решту ми б записали після 12-го травня, коли дозволять масові заходи. Якраз перервали нам репетиції, були в роботі дві вистави», - пояснив керівник театру.

Щомісяця в театрі показують близько 20 вистав, у квітні планували 30 – вони не відбулися, - каже Данило Поштарук. Додає, що через відсутність глядачів театр нині у скруті.

"Дійде той час, що в нас не буде жодної копійки, адже коли йде вистава, то грошики капають в касу, а зараз вистав немає, за відео ніхто нічого не буде платити і тому ми залишимося скоро в дуже складному становищі: не буде чим заплатити за телефон, світло, воду, тільки лишається захищена стаття – середня по зарплаті".

Виставу "Солом'яний бичок" можна буде подивитися на сайті театру з 12 до 14 години в неділю, 10 травня.

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Теги: театр ляльок, вистава, онлайн
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