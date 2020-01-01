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Мистецтво під час пандемії: у Гамбурзі - виставка лучанки. ФОТО

Мистецтво під час пандемії: у Гамбурзі - виставка лучанки. ФОТО
До 31 травня 2020-го року у Гамбурзі триває виставка журналістки, вальдорфської вчительки та художниці Юлії Марушко під назвою Щоденник Марушки - «Жінка і війна».

У головній церкві святого Миколая показані триптихи, вірші, текстиль, вишивки, фотографії та картини, створені художницею за останні 5-ть років. Виставка без вернісажу, фінісажу та запланованої супроводжуючої програми у час пандемії привертає особливу увагу до забутої війни на сході України.

Мистецтво під час пандемії: у Гамбурзі - виставка лучанки. ФОТО

Юлія Марушко (Марушка) живе у Гамбурзі з 2013-го року де, у розпал протестів на Майдані, заснувала німецько-українську культурну організацію ArtMaidan (2013).

Мадонна з дитиною Марушка Маруся з Степком, 2016, акварель, 30 x 40 см, Гамбург
Мадонна з дитиною Марушка Маруся з Степком, 2016, акварель, 30 x 40 см, Гамбург

У Німеччині лучанка стала хроністкою революційної та воєнної історії України, записуючи усе в мистецькі щоденники.

Мадонна з дитиною Марушка Маруся з Степком, 2016, акварель, 30 x 40 см, Гамбург
Мадонна з дитиною Марушка Маруся з Степком, 2016, акварель, 30 x 40 см, Гамбург

Міцно переплетене з сучасною історією країни свого походження, художниця творить мистецтво проти забуття, присвячене усім людям, які боролися за свободу, права людини та демократію - і всім тим, хто продовжує це робити.

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Теги: Юлія Марушко, виставка, Гамбург
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