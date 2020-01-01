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Рідкісні для Європи: на Вінниччині помітили червонокнижних лісових котів. ВІДЕО

Рідкісні для Європи: на Вінниччині помітили червонокнижних лісових котів. ВІДЕО
Рідкісних червонокнижних котів помітили у лісах Вінниччини.

Про це інформують Факти.

Цей смугастий хижак веде досить потаємний спосіб життя, його мало коли вдається помітити. Але лісівники зафільмували потомство цих тварин.

На відео видно, наскільки лісовий кіт відрізняється від домашнього. І за розміром, і за характером. Ця тварина може виростати до метра завдовжки.

Цей вид хижаків є рідкісним для всієї Європи. Ймовірно, їхній появі сприяв карантин і заборона відвідувати ліси.


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Теги: кіт, ліс, Червона книга
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