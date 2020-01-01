10 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні святкує свій день народження волинська журналістка Юлія Марчук (на фото). Вітаємо її!
Сьогодні відзначають день ангела усі, хто носить імена Семен, Стефан, Йосип, Марія, Віталій.
Вітаємо їх з іменинами, зичимо здоров’я, радості від життя й достатку.
10 травня 1940 року – початок радіомовлення у Волинській області.
У цей день 1967-го за рішенням Колегії Міністерства культури України Торчинський краєзнавчий музей (на фото) був удостоєний звання «Народний музей».
10 травня 1990 – відкриття в Луцьку духовного училища. Також у цей день у Луцьку була зареєстрована перша громада УАПЦ. Їй передали храм Воздвиження Хреста Господнього.
Цей день вважається датою появи однієї з перших в Україні громад Української автокефальної православної церкви.
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Сьогодні відзначають день ангела усі, хто носить імена Семен, Стефан, Йосип, Марія, Віталій.
Вітаємо їх з іменинами, зичимо здоров’я, радості від життя й достатку.
10 травня 1940 року – початок радіомовлення у Волинській області.
У цей день 1967-го за рішенням Колегії Міністерства культури України Торчинський краєзнавчий музей (на фото) був удостоєний звання «Народний музей».
10 травня 1990 – відкриття в Луцьку духовного училища. Також у цей день у Луцьку була зареєстрована перша громада УАПЦ. Їй передали храм Воздвиження Хреста Господнього.
Цей день вважається датою появи однієї з перших в Україні громад Української автокефальної православної церкви.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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