10 травня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні святкує свій день народження волинська журналістка(на фото). Вітаємо її!Сьогодні відзначають день ангела усі, хто носить імена Семен, Стефан, Йосип, Марія, Віталій.Вітаємо їх з іменинами, зичимо здоров’я, радості від життя й достатку.10 травня 1940 року – початок радіомовлення у Волинській області.У цей день 1967-го за рішенням Колегії Міністерства культури України Торчинський краєзнавчий музей (на фото) був удостоєний звання «Народний музей».10 травня 1990 – відкриття в Луцьку духовного училища. Також у цей день у Луцьку була зареєстрована перша громада УАПЦ. Їй передали храм Воздвиження Хреста Господнього.Цей день вважається датою появи однієї з перших в Україні громад Української автокефальної православної церкви.