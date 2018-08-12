На території Луцького аеродрому встановлять систему відеоспостереження





Про це пише



Допорогові закупівлі обладнання 7 травня оголосила військова частина А0959. Пропозиції прийматимуть до 20, 22 травня.



Мова йде про два тендери:



- на закупівлю комплектуючих для встановлення технічних засобів охорони та відеоспостереження, очікуваною вартістю 98 тисяч гривень;



- на встановлення та налагоджування технічних засобів охорони та відеоспостереження, очікуваною вартістю 87 тисяч гривень.



За ці кошти військова частина хоче придбати шість цифрових відеокамер з можливістю роботи в нічний час, мережевий відеореєстратор, два медіаконвертера, 500 метрів кабелю, РОЕ 8 портів 100W, кронштейни для шести камер, UPS Powercom, два монітори 23,5″, передавач HDMI, 150 метрів силового кабелю, маршрутизатор ТР-LINK та серверну шафу, а також встановити та налагодити відеоспостереження на авіаційно-технічному складі.



Встановити та налагодити систему відеоспостереження на території аеродрому мають до 24 листопада 2020 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Встановлення та налагоджування технічних засобів охорони та відеоспостереження на території луцького аеродрому, що на вулиці Ківерцівській, 85а, планують завершити до кінця листопада поточного року.Про це пише ІА "Волинські новини" Допорогові закупівлі обладнання 7 травня оголосила військова частина А0959. Пропозиції прийматимуть до 20, 22 травня.Мова йде про два тендери:- на закупівлю комплектуючих для встановлення технічних засобів охорони та відеоспостереження, очікуваною вартістю 98 тисяч гривень;- на встановлення та налагоджування технічних засобів охорони та відеоспостереження, очікуваною вартістю 87 тисяч гривень.За ці кошти військова частина хоче придбати шість цифрових відеокамер з можливістю роботи в нічний час, мережевий відеореєстратор, два медіаконвертера, 500 метрів кабелю, РОЕ 8 портів 100W, кронштейни для шести камер, UPS Powercom, два монітори 23,5″, передавач HDMI, 150 метрів силового кабелю, маршрутизатор ТР-LINK та серверну шафу, а також встановити та налагодити відеоспостереження на авіаційно-технічному складі.Встановити та налагодити систему відеоспостереження на території аеродрому мають до 24 листопада 2020 року.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію