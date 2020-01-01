Через коронавірус у місті на Рівненщині закрили церкву





Про це повідомляє



Через це вирішили тимчасово зупинити здійснення обрядів та допуск громадян у цей храм.



А Дубенському міськрайонному відділу Рівненського обласного лабораторного центру доручили провести у церкві дезінфекцію.



Контролюватиме, як виконують у церкві це рішення, поліція.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У міськраді міста Дубно повідомили, що на коронавірус захворіли парафіяни церкви УПЦ Різдва Пресвятої Богородиці, що на вулиці Кременецькій.Про це повідомляє Радіотрек Через це вирішили тимчасово зупинити здійснення обрядів та допуск громадян у цей храм.А Дубенському міськрайонному відділу Рівненського обласного лабораторного центру доручили провести у церкві дезінфекцію.Контролюватиме, як виконують у церкві це рішення, поліція.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію