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Через коронавірус у місті на Рівненщині закрили церкву

Через коронавірус у місті на Рівненщині закрили церкву
У міськраді міста Дубно повідомили, що на коронавірус захворіли парафіяни церкви УПЦ Різдва Пресвятої Богородиці, що на вулиці Кременецькій.

Про це повідомляє Радіотрек.

Через це вирішили тимчасово зупинити здійснення обрядів та допуск громадян у цей храм.

А Дубенському міськрайонному відділу Рівненського обласного лабораторного центру доручили провести у церкві дезінфекцію.

Контролюватиме, як виконують у церкві це рішення, поліція.

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Теги: Дубно, церква, коронавірус
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