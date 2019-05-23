Зірковий тренер з Волині показав, як тренував Потапа і Настю Каменських. ВІДЕО

Андрій Хомицький на своїй сторінці у Instagram опублікував відео з тренування Потапа і Насті Каменських.



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Своїм відео Андрій привітав Потапа з його днем народження, а також дописав:



"Льоша, сьогодні особливий день. Всі мрії та побажання збуваються! І тому я бажаю Тобі, щастя! У моєму розумінні щастя – це відсутність відчуття, що ти не щасливий. Живи по справжньому, кожен день, дихай на повні груди і продовжуй творити далі. Я і вся моя сім’я тебе вітаємо з Днем Народження”.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Фітнес-тренер зірок та професійних спортсменів, родом з міста Ковеля,на своїй сторінці у Instagram опублікував відео з тренування Потапа і Насті Каменських.Про це інформує Ковель медіа Своїм відео Андрій привітав Потапа з його днем народження, а також дописав:"Льоша, сьогодні особливий день. Всі мрії та побажання збуваються! І тому я бажаю Тобі, щастя! У моєму розумінні щастя – це відсутність відчуття, що ти не щасливий. Живи по справжньому, кожен день, дихай на повні груди і продовжуй творити далі. Я і вся моя сім’я тебе вітаємо з Днем Народження”.

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