Зірковий тренер з Волині показав, як тренував Потапа і Настю Каменських. ВІДЕО
Сьогодні, 05:42
Фітнес-тренер зірок та професійних спортсменів, родом з міста Ковеля, Андрій Хомицький на своїй сторінці у Instagram опублікував відео з тренування Потапа і Насті Каменських.
Про це інформує Ковель медіа.
Своїм відео Андрій привітав Потапа з його днем народження, а також дописав:
"Льоша, сьогодні особливий день. Всі мрії та побажання збуваються! І тому я бажаю Тобі, щастя! У моєму розумінні щастя – це відсутність відчуття, що ти не щасливий. Живи по справжньому, кожен день, дихай на повні груди і продовжуй творити далі. Я і вся моя сім’я тебе вітаємо з Днем Народження”.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує Ковель медіа.
Своїм відео Андрій привітав Потапа з його днем народження, а також дописав:
"Льоша, сьогодні особливий день. Всі мрії та побажання збуваються! І тому я бажаю Тобі, щастя! У моєму розумінні щастя – це відсутність відчуття, що ти не щасливий. Живи по справжньому, кожен день, дихай на повні груди і продовжуй творити далі. Я і вся моя сім’я тебе вітаємо з Днем Народження”.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Через коронавірус у місті на Рівненщині закрили церкву
Сьогодні, 06:16
Зірковий тренер з Волині показав, як тренував Потапа і Настю Каменських. ВІДЕО
Сьогодні, 05:42
Обмеження на в’їзд до країн ЄС хочуть продовжити до 15 червня
Сьогодні, 04:19
Закриття парків та дезінфекцію доріг проводили швидше для психологічного ефекту, – Віктор Ляшко
Сьогодні, 02:10