вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Зірковий тренер з Волині показав, як тренував Потапа і Настю Каменських. ВІДЕО

Зірковий тренер з Волині показав, як тренував Потапа і Настю Каменських. ВІДЕО
Фітнес-тренер зірок та професійних спортсменів, родом з міста Ковеля, Андрій Хомицький на своїй сторінці у Instagram опублікував відео з тренування Потапа і Насті Каменських.

Про це інформує Ковель медіа.

Своїм відео Андрій привітав Потапа з його днем народження, а також дописав:

"Льоша, сьогодні особливий день. Всі мрії та побажання збуваються! І тому я бажаю Тобі, щастя! У моєму розумінні щастя – це відсутність відчуття, що ти не щасливий. Живи по справжньому, кожен день, дихай на повні груди і продовжуй творити далі. Я і вся моя сім’я тебе вітаємо з Днем Народження”.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Андрій Хомицький, тренер, Потап, Настя Каменських
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Stay at home: луцькі медики записали новий «антикоронавірусний» хіт. ВІДЕО
ТОП туристичних маршрутів на Волині, куди можна податися після карантину
Кондиціонери, зарядки для телефонів і оригінальний дизайн: які тролейбуси курсуватимуть Луцьком з вересня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через коронавірус у місті на Рівненщині закрили церкву
Сьогодні, 06:16
Зірковий тренер з Волині показав, як тренував Потапа і Настю Каменських. ВІДЕО
Сьогодні, 05:42
Обмеження на в’їзд до країн ЄС хочуть продовжити до 15 червня
Сьогодні, 04:19
На території Луцького аеродрому встановлять систему відеоспостереження
Сьогодні, 03:11
Закриття парків та дезінфекцію доріг проводили швидше для психологічного ефекту, – Віктор Ляшко
Сьогодні, 02:10
Схожі новини
Зіркові гості, розкішний ресторан та перший поцілунок: як Потап і Настя святкують весілля. ВІДЕО Зіркові гості, розкішний ресторан та перший поцілунок: як Потап і Настя святкують весілля. ВІДЕО
23 травень, 2019, 21:53
Скільки води потрібно пити та як це робити правильно: поради луцької тренерки Скільки води потрібно пити та як це робити правильно: поради луцької тренерки
18 січень, 16:39
Помер тренер з легкої атлетики луцького вишу Помер тренер з легкої атлетики луцького вишу
21 грудень, 2019, 17:10
Співак з Луцька MONATIK став тренером «Голосу країни-10» Співак з Луцька MONATIK став тренером «Голосу країни-10»
18 грудень, 2019, 17:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Через коронавірус у місті на Рівненщині закрили церкву
Сьогодні, 06:16
 0
Зірковий тренер з Волині показав, як тренував Потапа і Настю Каменських. ВІДЕО
Сьогодні, 05:42
 0
Обмеження на в’їзд до країн ЄС хочуть продовжити до 15 червня
Сьогодні, 04:19
 0
На території Луцького аеродрому встановлять систему відеоспостереження
Сьогодні, 03:11
 0
Закриття парків та дезінфекцію доріг проводили швидше для психологічного ефекту, – Віктор Ляшко
Сьогодні, 02:10
 0
Медіа
відео
1/8