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Закриття парків та дезінфекцію доріг проводили швидше для психологічного ефекту, – Віктор Ляшко

Закриття парків та дезінфекцію доріг проводили швидше для психологічного ефекту, – Віктор Ляшко
В Україні в деяких карантинних обмеженнях та заходах безпеки, як-от закриття для відвідування парки та сквери, а також дезінфекція вулиць, не було потреби.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі "Україна 24", пише Твій портал.

Це робилося скоріше не для недопущення поширення нового коронавірусу COVID-19, а щоб психологічно вплинути на українців і показати масштаби небезпеки, яку може завдати невидима інфекція.

"Чому ми не можемо запускати одразу громадський транспорт? Не скільки мене турбує проблема інфікування в громадському транспорті, а наскільки відкривається доступність і розпочинається внутрішня міграція населення. Замість того, щоб ізолюватись, люди, маючи транспорт, який буде вільно пересуватися, будуть навіть без нагальної потреби відвідувати певні місця, тобто на ті ж ринки "для екскурсії" проїдуть люди похилого віку. Ми це відмічали і знаємо, як це відбувається. Тому велика міграція призводить до порушення всіх принципів карантину", - наголосив Ляшко.

Закриття парків, дезінфекцію доріг проводили швидше для психологічного ефекту.

"Ми коли закривали свого часу парки, робили обприскування доріг, це знову ж таки було питання не стільки впливу на епідеміологічний процес, скільки на психологічний процес.

Закриття парків, немає відчуття такого, що все безпечно, люди більше психологічно готувалися до того, що треба дотримуватися карантину. Відчуття тривоги", - пояснив головний державний санітарний лікар.

Цю практику психологічного впливу запозичили в інших країн.

"Коли я від самого початку аналізував ті заходи, які впроваджувалися в Китайській Народній Республіці, потім в Італії, також зі сторони точки зору епідеміології думав, а навіщо вони це роблять. Якщо це краплинна інфекція, вона не впливає, наприклад, на ці шляхи передавання.

Потім, коли починали аналізувати, почали спілкуватися через послів з епідеміологами, вони розповідали, що люди не бачать, це невидима інфекція, то треба створити психологічний якийсь ефект. І завдяки цьому психологічному ефекту в людей з'являлося відчуття небезпеки і необхідність дотримання карантинних заходів, які запроваджувалися урядом", - сказав Ляшко.


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Теги: коронавірус, карантин, дезінфекція
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