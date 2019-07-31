На Волині трапилася ДТП за участю мотоцикла і автомобіля «ВАЗ», якому внаслідок аварії відірвало колесо. ФОТО
Сьогодні, 09:43
ДТП сталася ввечері 9 травня у Ковелі. Фото аварії оприлюднили на сторінці Ковель Онлайн у соцмережі.
Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини, ДТП трапилася близько 21 години на повороті на вулицю Варшавську, поблизу АЗС «UPG», мотоцикліст в’їхав у автомобіль «ВАЗ».
У салоні авто перебувала дитина. Як зазначили у коментарях до допису очевидці аварії, дитина внаслідок аварії не постраждала.
У легковика від удару зі сторони пасажира відірвало заднє колесо. Мотоцикл також зазнав значних механічних пошкоджень.
Деталі з’ясовуються.
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Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини, ДТП трапилася близько 21 години на повороті на вулицю Варшавську, поблизу АЗС «UPG», мотоцикліст в’їхав у автомобіль «ВАЗ».
У салоні авто перебувала дитина. Як зазначили у коментарях до допису очевидці аварії, дитина внаслідок аварії не постраждала.
У легковика від удару зі сторони пасажира відірвало заднє колесо. Мотоцикл також зазнав значних механічних пошкоджень.
Деталі з’ясовуються.
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