На Волині трапилася ДТП за участю мотоцикла і автомобіля «ВАЗ», якому внаслідок аварії відірвало колесо. ФОТО





Як повідомили



У салоні авто перебувала дитина. Як зазначили у коментарях до допису очевидці аварії, дитина внаслідок аварії не постраждала.



У легковика від удару зі сторони пасажира відірвало заднє колесо. Мотоцикл також зазнав значних механічних пошкоджень.



Деталі з’ясовуються.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ДТП сталася ввечері 9 травня у Ковелі. Фото аварії оприлюднили на сторінці Ковель Онлайн у соцмережі.Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини , ДТП трапилася близько 21 години на повороті на вулицю Варшавську, поблизу АЗС «UPG», мотоцикліст в’їхав у автомобіль «ВАЗ».У салоні авто перебувала дитина. Як зазначили у коментарях до допису очевидці аварії, дитина внаслідок аварії не постраждала.У легковика від удару зі сторони пасажира відірвало заднє колесо. Мотоцикл також зазнав значних механічних пошкоджень.Деталі з’ясовуються.

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