На Волині проведуть поточний ремонт доріг державного значення за понад 36 мільйонів
Сьогодні, 17:27
На Волині витратять понад 36 мільйонів на ремонт штучних споруд на дорогах. Виконавця робіт визначать через відкриті торги.
Замовником виступає служба автомобільних доріг у Волинській області, – пише ВолиньOnline.
Тендерні пропозиції приймають до 8 червня. Розпочнуть аукціон 14 липня.
Йдеться про послуги з поточного дрібного ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення Волинської області, ремонт штучних споруд. Термін виконання робіт – до кінця року. Очікувана вартість робіт становить 36,667 мільйона гривень.
Технічне завдання передбачає демонтаж і прибирання елементів мосту; влаштування накладної плити; улаштування заповненого деформацiйного шва; влаштування тротуарних консолей; нарощення парапетного огородження; влаштування деформаційних швів тротуарів; посилення опор; захист бетонних поверхонь тощо.
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Замовником виступає служба автомобільних доріг у Волинській області, – пише ВолиньOnline.
Тендерні пропозиції приймають до 8 червня. Розпочнуть аукціон 14 липня.
Йдеться про послуги з поточного дрібного ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення Волинської області, ремонт штучних споруд. Термін виконання робіт – до кінця року. Очікувана вартість робіт становить 36,667 мільйона гривень.
Технічне завдання передбачає демонтаж і прибирання елементів мосту; влаштування накладної плити; улаштування заповненого деформацiйного шва; влаштування тротуарних консолей; нарощення парапетного огородження; влаштування деформаційних швів тротуарів; посилення опор; захист бетонних поверхонь тощо.
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