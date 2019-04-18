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На Волині проведуть поточний ремонт доріг державного значення за понад 36 мільйонів

На Волині проведуть поточний ремонт доріг державного значення за понад 36 мільйонів
На Волині витратять понад 36 мільйонів на ремонт штучних споруд на дорогах. Виконавця робіт визначать через відкриті торги.

Замовником виступає служба автомобільних доріг у Волинській області, – пише ВолиньOnline.

Тендерні пропозиції приймають до 8 червня. Розпочнуть аукціон 14 липня.

Йдеться про послуги з поточного дрібного ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення Волинської області, ремонт штучних споруд. Термін виконання робіт – до кінця року. Очікувана вартість робіт становить 36,667 мільйона гривень.

Технічне завдання передбачає демонтаж і прибирання елементів мосту; влаштування накладної плити; улаштування заповненого деформацiйного шва; влаштування тротуарних консолей; нарощення парапетного огородження; влаштування деформаційних швів тротуарів; посилення опор; захист бетонних поверхонь тощо.

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Теги: дороги, ремонт, Волинь, гроші
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