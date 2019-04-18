На Волині проведуть поточний ремонт доріг державного значення за понад 36 мільйонів





Замовником виступає служба автомобільних доріг у Волинській області, – пише



Тендерні пропозиції приймають до 8 червня. Розпочнуть аукціон 14 липня.



Йдеться про послуги з поточного дрібного ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення Волинської області, ремонт штучних споруд. Термін виконання робіт – до кінця року. Очікувана вартість робіт становить 36,667 мільйона гривень.



Технічне завдання передбачає демонтаж і прибирання елементів мосту; влаштування накладної плити; улаштування заповненого деформацiйного шва; влаштування тротуарних консолей; нарощення парапетного огородження; влаштування деформаційних швів тротуарів; посилення опор; захист бетонних поверхонь тощо.

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