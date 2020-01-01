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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

25 нових випадків за добу: ситуація з коронавірусом на Волині станом на ранок 10 травня

25 нових випадків за добу: ситуація з коронавірусом на Волині станом на ранок 10 травня
Станом на 10 ранку 10 травня на Волині зареєстровано 470 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР.

25 із них виявили за останню добу: Ковельський район (13), Маневицький район (7), м.Нововолинськ (2), м.Луцьк (2) та Луцький район (1), – повідомляє Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України.

Десять випадків хвороби завершилось летально.

Одужало 119 осіб.

Коронавірусну хворобу виявили:

• м. Луцьк – 118 випадків, в т.ч. 2 летальних;

• Луцький район – 31 випадок, в т.ч. 1 летальний;

• Ковельський район – 80 випадків, в тому числі 1 летальний;

• м. Нововолинськ – 58 випадків, в т.ч. 3 летальних;

• Іваничівський район – 12 випадків;

• Ківерцівський район – 53 випадки, в т.ч. 1 летальний;

• Старовижівський район – 46 випадків, в т.ч. 1 летальний;

• Горохівський район – 18 випадків;

• Маневицький район – 16 випадків, в тому числі 1 летальний;

• Волидимир-Волинський район – 13 випадків;

• Камінь-Каширський район – 7 випадків;

• Рожищенський район – 6 випадків;

• Любешівський район – 4 випадки;

• Локачинський район – 4 випадки;

• Шацький район – 2 випадки;

• Ратнівський район – 1 випадок;

• Турійський район – 1 випадок.

Жодного випадку захворювання не зареєстровано в Любомльському районі.

Вікова структура захворілих :

• 0-17 років 40 осіб, (8,5%);

• 18-29 років 47 осіб, (10%);

• 30-49 років 164 особи, (35%);

• 50-65 років 144 особи, (30,5 %);

• 65 і старше років 75 осіб, (16%).

За попередню добу надійшло 25 повідомлень про підозру на COVID-19.

По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру всього обстежено 3241 особу, в тому числі за останню добу – 140 осіб.

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Теги: коронавірус, Волинь, Україна, інфекція, хвороба
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