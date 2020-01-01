25 нових випадків за добу: ситуація з коронавірусом на Волині станом на ранок 10 травня





25 із них виявили за останню добу: Ковельський район (13), Маневицький район (7), м.Нововолинськ (2), м.Луцьк (2) та Луцький район (1), – повідомляє Волинський обласний лабораторний



Десять випадків хвороби завершилось летально.



Одужало 119 осіб.



Коронавірусну хворобу виявили:



• м. Луцьк – 118 випадків, в т.ч. 2 летальних;



• Луцький район – 31 випадок, в т.ч. 1 летальний;



• Ковельський район – 80 випадків, в тому числі 1 летальний;



• м. Нововолинськ – 58 випадків, в т.ч. 3 летальних;



• Іваничівський район – 12 випадків;



• Ківерцівський район – 53 випадки, в т.ч. 1 летальний;



• Старовижівський район – 46 випадків, в т.ч. 1 летальний;



• Горохівський район – 18 випадків;



• Маневицький район – 16 випадків, в тому числі 1 летальний;



• Волидимир-Волинський район – 13 випадків;



• Камінь-Каширський район – 7 випадків;



• Рожищенський район – 6 випадків;



• Любешівський район – 4 випадки;



• Локачинський район – 4 випадки;



• Шацький район – 2 випадки;



• Ратнівський район – 1 випадок;



• Турійський район – 1 випадок.



Жодного випадку захворювання не зареєстровано в Любомльському районі.



Вікова структура захворілих :



• 0-17 років 40 осіб, (8,5%);



• 18-29 років 47 осіб, (10%);



• 30-49 років 164 особи, (35%);



• 50-65 років 144 особи, (30,5 %);



• 65 і старше років 75 осіб, (16%).



За попередню добу надійшло 25 повідомлень про підозру на COVID-19.



По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру всього обстежено 3241 особу, в тому числі за останню добу – 140 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 10 ранку 10 травня на Волині зареєстровано 470 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР.25 із них виявили за останню добу: Ковельський район (13), Маневицький район (7), м.Нововолинськ (2), м.Луцьк (2) та Луцький район (1), – повідомляє Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України.Десять випадків хвороби завершилось летально.Одужало 119 осіб.• м. Луцьк – 118 випадків, в т.ч. 2 летальних;• Луцький район – 31 випадок, в т.ч. 1 летальний;• Ковельський район – 80 випадків, в тому числі 1 летальний;• м. Нововолинськ – 58 випадків, в т.ч. 3 летальних;• Іваничівський район – 12 випадків;• Ківерцівський район – 53 випадки, в т.ч. 1 летальний;• Старовижівський район – 46 випадків, в т.ч. 1 летальний;• Горохівський район – 18 випадків;• Маневицький район – 16 випадків, в тому числі 1 летальний;• Волидимир-Волинський район – 13 випадків;• Камінь-Каширський район – 7 випадків;• Рожищенський район – 6 випадків;• Любешівський район – 4 випадки;• Локачинський район – 4 випадки;• Шацький район – 2 випадки;• Ратнівський район – 1 випадок;• Турійський район – 1 випадок.Жодного випадку захворювання не зареєстровано в Любомльському районі.Вікова структура захворілих :• 0-17 років 40 осіб, (8,5%);• 18-29 років 47 осіб, (10%);• 30-49 років 164 особи, (35%);• 50-65 років 144 особи, (30,5 %);• 65 і старше років 75 осіб, (16%).За попередню добу надійшло 25 повідомлень про підозру на COVID-19.По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру всього обстежено 3241 особу, в тому числі за останню добу – 140 осіб.

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