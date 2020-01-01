У Луцьку матерям загиблих Героїв дали по 2 тисячі гривень





Щороку з нагоди відзначення Дня матері з міського бюджету виділяють грошову допомогу матерям загиблих (померлих) ветеранів війни та зниклих безвісти, –



Згідно з протокольним рішенням комісії з питань надання адресної грошової допомоги членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та зниклих безвісти департамент соцполітики Луцької міськради виплатив грошову допомогу 39 матерям за рахунок коштів, передбачених бюджетом Луцької міської територіальної громади. Кожна з матерів отримала по 2 тисячі гривень. Загальний розмір бюджету складає 78 тисяч гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку матерям загиблих воїнів виплатили по 2 тисячі гривень грошової допомоги.Щороку з нагоди відзначення Дня матері з міського бюджету виділяють грошову допомогу матерям загиблих (померлих) ветеранів війни та зниклих безвісти, – повідомляє департамент соціальної політики Луцької міської ради.Згідно з протокольним рішенням комісії з питань надання адресної грошової допомоги членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та зниклих безвісти департамент соцполітики Луцької міськради виплатив грошову допомогу 39 матерям за рахунок коштів, передбачених бюджетом Луцької міської територіальної громади. Кожна з матерів отримала по 2 тисячі гривень. Загальний розмір бюджету складає 78 тисяч гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію