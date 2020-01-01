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У Луцьку матерям загиблих Героїв дали по 2 тисячі гривень

У Луцьку матерям загиблих Героїв дали по 2 тисячі гривень
У Луцьку матерям загиблих воїнів виплатили по 2 тисячі гривень грошової допомоги.

Щороку з нагоди відзначення Дня матері з міського бюджету виділяють грошову допомогу матерям загиблих (померлих) ветеранів війни та зниклих безвісти, – повідомляє департамент соціальної політики Луцької міської ради.

Згідно з протокольним рішенням комісії з питань надання адресної грошової допомоги членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та зниклих безвісти департамент соцполітики Луцької міськради виплатив грошову допомогу 39 матерям за рахунок коштів, передбачених бюджетом Луцької міської територіальної громади. Кожна з матерів отримала по 2 тисячі гривень. Загальний розмір бюджету складає 78 тисяч гривень.

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Теги: День матері, Луцьк, гроші, Мерія
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