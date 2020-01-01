Минулої доби до «Борисполя» повернулися понад 560 громадян України





Цими літаками із Бейрута, Абу-Дабі, Дубаю, Кувейта, Праги, Мюнхена та Риги в Україну прибули більш ніж 560 громадян України, – повідомляють на



Всі вони в обов’язковому порядку пройшли процедуру температурного скринінгу. Осіб з підвищеною температурою тіла прикордонники не виявили. Також жоден з пасажирів не скаржився на погане самопочуття.



У ході паспортного контролю охоронці кордону перевірили правильність даних, занесених до мобільного додатку «Дій вдома», який усі без виключення пасажири встановили на мобільні телефони з метою проходження самоізоляції вдома.



Зазначають, що загалом минулої доби прикордонники оформили на в’їзд та виїзд 15,4 тисячі громадян.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 8 пасажирських чартерних та спеціальних авіарейсів оформили учора прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ».Цими літаками із Бейрута, Абу-Дабі, Дубаю, Кувейта, Праги, Мюнхена та Риги в Україну прибули більш ніж 560 громадян України, – повідомляють на сайті Держприкордонслужби.Всі вони в обов’язковому порядку пройшли процедуру температурного скринінгу. Осіб з підвищеною температурою тіла прикордонники не виявили. Також жоден з пасажирів не скаржився на погане самопочуття.У ході паспортного контролю охоронці кордону перевірили правильність даних, занесених до мобільного додатку «Дій вдома», який усі без виключення пасажири встановили на мобільні телефони з метою проходження самоізоляції вдома.Зазначають, що загалом минулої доби прикордонники оформили на в’їзд та виїзд 15,4 тисячі громадян.

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