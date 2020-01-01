вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Минулої доби до «Борисполя» повернулися понад 560 громадян України

Минулої доби до «Борисполя» повернулися понад 560 громадян України
8 пасажирських чартерних та спеціальних авіарейсів оформили учора прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ».

Цими літаками із Бейрута, Абу-Дабі, Дубаю, Кувейта, Праги, Мюнхена та Риги в Україну прибули більш ніж 560 громадян України, – повідомляють на сайті Держприкордонслужби.

Всі вони в обов’язковому порядку пройшли процедуру температурного скринінгу. Осіб з підвищеною температурою тіла прикордонники не виявили. Також жоден з пасажирів не скаржився на погане самопочуття.

У ході паспортного контролю охоронці кордону перевірили правильність даних, занесених до мобільного додатку «Дій вдома», який усі без виключення пасажири встановили на мобільні телефони з метою проходження самоізоляції вдома.

Зазначають, що загалом минулої доби прикордонники оформили на в’їзд та виїзд 15,4 тисячі громадян.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Бориспіль, Україна, літаки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Stay at home: луцькі медики записали новий «антикоронавірусний» хіт. ВІДЕО
ТОП туристичних маршрутів на Волині, куди можна податися після карантину
Кондиціонери, зарядки для телефонів і оригінальний дизайн: які тролейбуси курсуватимуть Луцьком з вересня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Минулої доби до «Борисполя» повернулися понад 560 громадян України
Сьогодні, 18:28
Майже літо: якою буде погода у Луцьку в понеділок, 11 травня
Сьогодні, 17:50
На Волині проведуть поточний ремонт доріг державного значення за понад 36 мільйонів
Сьогодні, 17:27
Розповіли, коли в Україні можуть скасувати масковий режим
Сьогодні, 16:56
На Волині через аукціон шукають орендаря ділянки для рибгосп потреб
Сьогодні, 16:25
Схожі новини
Розповіли, коли в Україні можуть скасувати масковий режим Розповіли, коли в Україні можуть скасувати масковий режим
Сьогодні, 16:56
Показали, якими були мами-українки на фотографіях початку ХХ століття. РЕТРОФОТО Показали, якими були мами-українки на фотографіях початку ХХ століття. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 15:50
25 нових випадків за добу: ситуація з коронавірусом на Волині станом на ранок 10 травня 25 нових випадків за добу: ситуація з коронавірусом на Волині станом на ранок 10 травня
Сьогодні, 10:20
Ранок 10 травня: в Україні – 15 232 випадки коронавірусу, на Волині – 470 Ранок 10 травня: в Україні – 15 232 випадки коронавірусу, на Волині – 470
Сьогодні, 10:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Минулої доби до «Борисполя» повернулися понад 560 громадян України
Сьогодні, 18:28
 0
Майже літо: якою буде погода у Луцьку в понеділок, 11 травня
Сьогодні, 17:50
 0
На Волині проведуть поточний ремонт доріг державного значення за понад 36 мільйонів
Сьогодні, 17:27
 0
Розповіли, коли в Україні можуть скасувати масковий режим
Сьогодні, 16:56
 0
На Волині через аукціон шукають орендаря ділянки для рибгосп потреб
Сьогодні, 16:25
 0
Медіа
відео
1/8