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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На Волині через спалах COVID-19 закрили швейну фабрику

На Волині через спалах COVID-19 закрили швейну фабрику
У Ковелі фіксують спалах коронавірусу на швейній фабриці.

Про це йшлося сьогодні, 10 травня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.

Директор Волинського обласного лабораторного центру, головний державний санітарний лікар області Наталія Янко розповіла, що уже виявили 7 випадків захворювання на швейній фабриці Ковеля. Фабрика призупинила діяльність.

Наталія Янко зауважила, що виявили інфікування і у контактних осіб зі швейної фабрики. Епідрослідування цього вогнища триває.

Загалом станом на ранок 10 травня у Ковелі – 77 підтверджених випадків інфікування.

Ще одне суттєве вогнище – релігійна громада та настоятель храму Архістратига Михаїла.

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Теги: Ковель, швейна фабрика, коронавірус, Волинь
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