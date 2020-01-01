На Волині через спалах COVID-19 закрили швейну фабрику





Про це йшлося сьогодні, 10 травня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.



Директор Волинського обласного лабораторного центру, головний державний санітарний лікар області Наталія Янко розповіла, що уже виявили 7 випадків захворювання на швейній фабриці Ковеля. Фабрика призупинила діяльність.



Наталія Янко зауважила, що виявили інфікування і у контактних осіб зі швейної фабрики. Епідрослідування цього вогнища триває.



Загалом станом на ранок 10 травня у Ковелі – 77 підтверджених випадків інфікування.



Ще одне суттєве вогнище –

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