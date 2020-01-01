Серед п'ятидесятників на Маневиччині – спалах коронавірусу





Про це йшлося сьогодні, 10 травня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.



Директор Волинського обласного лабораторного центру, головний державний санітарний лікар області Наталія Янко розповіла, що коронавірусом інфікувався пресвітер цієї релігійної громади, а також прихожани. Загалом наразі підтвердили хворобу у 12 осіб.



Обстежили усього 27 контактних осіб. Епідрозслідування цього випадку триває.



За словами Наталії Янко, вирішили встановити контрольно-пропусні пункти на в’їздах і виїздах з Черевахи, запровадили посилений режим дезінфекції.



Усього ж станом на ранок 10 травня у Маневицькому районі зареєстрували 16 випадків хвороби.



Нагадаємо,



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Череваха Маневицького району фіксують спалах коронавірусу серед прихожан релілійної громади – християн віри євангельської (п'ятидесятників).Про це йшлося сьогодні, 10 травня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.Директор Волинського обласного лабораторного центру, головний державний санітарний лікар областірозповіла, що коронавірусом інфікувався пресвітер цієї релігійної громади, а також прихожани. Загалом наразі підтвердили хворобу у 12 осіб.Обстежили усього 27 контактних осіб. Епідрозслідування цього випадку триває.За словами Наталії Янко, вирішили встановити контрольно-пропусні пункти на в’їздах і виїздах з Черевахи, запровадили посилений режим дезінфекції.Усього ж станом на ранок 10 травня у Маневицькому районі зареєстрували 16 випадків хвороби.Нагадаємо, станом на 10 годину ранку 10 травня на Волині зареєстрували 470 випадків COVID-19 , які підтверджені лабораторно методом ПЛР. 25 із них виявили за останню добу: Ковельський район (13), Маневицький район (7), м.Нововолинськ (2), м.Луцьк (2) та Луцький район (1).

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