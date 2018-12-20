З нагоди посткарантинного відкриття волинський музей влаштовує безкоштовні екскурсії і розваги

11 травня впродовж дня з 12:00 і до 20:00 у Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків відбуватиметься низка заходів з нагоди відновлення роботи закладу після двомісячного карантину.Адміністрація закладу наголошує, що відвідувачів впускатимуть лише у масках.У день відкриття вхід вільний для всіх відвідувачів без винятку. А для охочих долучитися до мистецтва діятиме арт-зона креативу: присутні матимуть унікальну можливість намалювати будь який художній твій чи портрет власноруч та взяти його собі на пам’ять. Крім того, можна повправлятися склавши пазли з художніх картин.Також у МСУМК відбудуться безкоштовні екскурсії о 14.00 та 18.00. Для поціновувачів музики приготували музичний челендж «Розбуди рояль» (будь хто з мінімальним досвідом може сісти за старовинний рояль і зіграти улюблену мелодію).Музей знаходиться у КРЦ «Адреналін Сіті», Карбишева, 1.