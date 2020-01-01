вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На Волині – спалах коронавірусу у ремонтній бригаді водоканалу

На Волині – спалах коронавірусу у ремонтній бригаді водоканалу
На підприємстві «Нововолинськводоканал» зафіксували спалах коронавірусної хвороби.

Про це йшлося сьогодні, 10 травня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.

Директор Волинського обласного лабораторного центру, головний державний санітарний лікар області Наталія Янко розповіла, що наразі інфіковані шестеро працівників ремонтної бригади.

Поширення відбулося у трьох сімейних вогнищах. На сьогодні обстежили 21 контактну особу, із них – 10 виявилися інфікованими.

Нагадаємо, під час брифінгу повідомили також про вогнища серед прихожан релігійних громад у Маневицькому районі (баптисти) та Ковелі (прихожани Церкви архістратига Михаїла УПУ (МП), а також про спалах на швейній фабриці у Ковелі, яку через цю ситуацію закрили.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, коронавірус, водоканал, хвороба, інфекція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Нових випадків COVID-19 у психлікарні в Олиці не виявили
Сьогодні, 13:50
Серед прихожан баптистської церкви на Маневиччині – спалах коронавірусу
Сьогодні, 12:47
На Волині через спалах COVID-19 закрили швейну фабрику
Сьогодні, 12:35
25 нових випадків за добу: ситуація з коронавірусом на Волині станом на ранок 10 травня
Сьогодні, 10:20
всі новини теми
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Це тільки початок нового підвищення рівня захворювання на Волині та в цілому по Україні на коронавірус. Хай ще пустять транспорт міського та приміського сполучення. Ви подивіться які вперті люди є: їм кажуть якщо йдете на вулицю, одягайте маски та гумові рукавички. А більша половина громадян зовсім нехтують, як своєю особистою безпекою, так безпекою оточуючих.
Відповісти
Вибір редактора
Stay at home: луцькі медики записали новий «антикоронавірусний» хіт. ВІДЕО
ТОП туристичних маршрутів на Волині, куди можна податися після карантину
Кондиціонери, зарядки для телефонів і оригінальний дизайн: які тролейбуси курсуватимуть Луцьком з вересня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Нових випадків COVID-19 у психлікарні в Олиці не виявили
Сьогодні, 13:50
На Волині – спалах коронавірусу у ремонтній бригаді водоканалу
Сьогодні, 13:15
З нагоди посткарантинного відкриття волинський музей влаштовує безкоштовні екскурсії і розваги
Сьогодні, 13:05
Серед прихожан баптистської церкви на Маневиччині – спалах коронавірусу
Сьогодні, 12:47
На Волині через спалах COVID-19 закрили швейну фабрику
Сьогодні, 12:35
Схожі новини
25 нових випадків за добу: ситуація з коронавірусом на Волині станом на ранок 10 травня 25 нових випадків за добу: ситуація з коронавірусом на Волині станом на ранок 10 травня
Сьогодні, 10:20
Ранок 10 травня: в Україні – 15 232 випадки коронавірусу, на Волині – 470 Ранок 10 травня: в Україні – 15 232 випадки коронавірусу, на Волині – 470
Сьогодні, 10:15
Ранок 8 травня: в Україні – 14 195 випадків коронавірусу, на Волині – 424 Ранок 8 травня: в Україні – 14 195 випадків коронавірусу, на Волині – 424
08 травень, 09:28
За добу – 8 хворих: де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на ранок 2 травня За добу – 8 хворих: де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на ранок 2 травня
02 травень, 10:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Нових випадків COVID-19 у психлікарні в Олиці не виявили
Сьогодні, 13:50
 0
На Волині – спалах коронавірусу у ремонтній бригаді водоканалу
Сьогодні, 13:15
 0
З нагоди посткарантинного відкриття волинський музей влаштовує безкоштовні екскурсії і розваги
Сьогодні, 13:05
 0
Серед прихожан баптистської церкви на Маневиччині – спалах коронавірусу
Сьогодні, 12:47
 0
На Волині через спалах COVID-19 закрили швейну фабрику
Сьогодні, 12:35
 0
Медіа
відео
1/8