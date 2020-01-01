На Волині – спалах коронавірусу у ремонтній бригаді водоканалу
Сьогодні, 13:15
На підприємстві «Нововолинськводоканал» зафіксували спалах коронавірусної хвороби.
Про це йшлося сьогодні, 10 травня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.
Директор Волинського обласного лабораторного центру, головний державний санітарний лікар області Наталія Янко розповіла, що наразі інфіковані шестеро працівників ремонтної бригади.
Поширення відбулося у трьох сімейних вогнищах. На сьогодні обстежили 21 контактну особу, із них – 10 виявилися інфікованими.
Нагадаємо, під час брифінгу повідомили також про вогнища серед прихожан релігійних громад у Маневицькому районі (баптисти) та Ковелі (прихожани Церкви архістратига Михаїла УПУ (МП), а також про спалах на швейній фабриці у Ковелі, яку через цю ситуацію закрили.
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Про це йшлося сьогодні, 10 травня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.
Директор Волинського обласного лабораторного центру, головний державний санітарний лікар області Наталія Янко розповіла, що наразі інфіковані шестеро працівників ремонтної бригади.
Поширення відбулося у трьох сімейних вогнищах. На сьогодні обстежили 21 контактну особу, із них – 10 виявилися інфікованими.
Нагадаємо, під час брифінгу повідомили також про вогнища серед прихожан релігійних громад у Маневицькому районі (баптисти) та Ковелі (прихожани Церкви архістратига Михаїла УПУ (МП), а також про спалах на швейній фабриці у Ковелі, яку через цю ситуацію закрили.
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Коментарі 1
Це тільки початок нового підвищення рівня захворювання на Волині та в цілому по Україні на коронавірус. Хай ще пустять транспорт міського та приміського сполучення. Ви подивіться які вперті люди є: їм кажуть якщо йдете на вулицю, одягайте маски та гумові рукавички. А більша половина громадян зовсім нехтують, як своєю особистою безпекою, так безпекою оточуючих.
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