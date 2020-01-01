На Волині – спалах коронавірусу у ремонтній бригаді водоканалу





Про це йшлося сьогодні, 10 травня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.



Директор Волинського обласного лабораторного центру, головний державний санітарний лікар області Наталія Янко розповіла, що наразі інфіковані шестеро працівників ремонтної бригади.



Поширення відбулося у трьох сімейних вогнищах. На сьогодні обстежили 21 контактну особу, із них – 10 виявилися інфікованими.



Нагадаємо, під час брифінгу повідомили також про вогнища серед прихожан релігійних громад Ковелі (прихожани Церкви архістратига Михаїла УПУ (МП), а також про спалах на

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