Нових випадків COVID-19 у психлікарні в Олиці не виявили
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У Волинській обласній психіатричній лікарні, що в селищі Олика, після додаткових обстежень не збільшилася кількість інфікованих коронавірусом. Серед медпрацівників і пацієнтів – 16 інфікованих, як і повідомляли раніше.
Про це йшлося сьогодні, 10 травня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.
Директор Волинського обласного лабораторного центру, головний державний санітарний лікар області Наталія Янко розповіла, у лікарні запровадили посилений протиепідемічний режим.
Шестеро інфікованих госпіталізували в обласну інфекційну лікарню. Інфіковані медпрацівники закладу перебувають на амбулаторному лікуванні (вдома) під медичним наглядом.
Загалом обстежили вже приблизно 60 контактних осіб. Епідрозслідування триває.
Нагадаємо, серед 16 інфікованих – 10 працівників (1 лікар, 5 медсестер і 4 випадки серед молодшого медичного персоналу) лікарні і 6 пацієнтів, одна з них померла.
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Про це йшлося сьогодні, 10 травня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.
Директор Волинського обласного лабораторного центру, головний державний санітарний лікар області Наталія Янко розповіла, у лікарні запровадили посилений протиепідемічний режим.
Шестеро інфікованих госпіталізували в обласну інфекційну лікарню. Інфіковані медпрацівники закладу перебувають на амбулаторному лікуванні (вдома) під медичним наглядом.
Загалом обстежили вже приблизно 60 контактних осіб. Епідрозслідування триває.
Нагадаємо, серед 16 інфікованих – 10 працівників (1 лікар, 5 медсестер і 4 випадки серед молодшого медичного персоналу) лікарні і 6 пацієнтів, одна з них померла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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