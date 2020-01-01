Нових випадків COVID-19 у психлікарні в Олиці не виявили

У Волинській обласній психіатричній лікарні, що в селищі Олика, після додаткових обстежень не збільшилася кількість інфікованих коронавірусом. Серед медпрацівників і пацієнтів – 16 інфікованих, як і повідомляли раніше.Про це йшлося сьогодні, 10 травня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.Директор Волинського обласного лабораторного центру, головний державний санітарний лікар областірозповіла, у лікарні запровадили посилений протиепідемічний режим.Шестеро інфікованих госпіталізували в обласну інфекційну лікарню. Інфіковані медпрацівники закладу перебувають на амбулаторному лікуванні (вдома) під медичним наглядом.Загалом обстежили вже приблизно 60 контактних осіб. Епідрозслідування триває.Нагадаємо, серед 16 інфікованих – 10 працівників (1 лікар, 5 медсестер і 4 випадки серед молодшого медичного персоналу) лікарні і 6 пацієнтів, одна з них померла.