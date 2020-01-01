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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Нових випадків COVID-19 у психлікарні в Олиці не виявили

Нових випадків COVID-19 у психлікарні в Олиці не виявили
У Волинській обласній психіатричній лікарні, що в селищі Олика, після додаткових обстежень не збільшилася кількість інфікованих коронавірусом. Серед медпрацівників і пацієнтів – 16 інфікованих, як і повідомляли раніше.

Про це йшлося сьогодні, 10 травня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.

Директор Волинського обласного лабораторного центру, головний державний санітарний лікар області Наталія Янко розповіла, у лікарні запровадили посилений протиепідемічний режим.

Шестеро інфікованих госпіталізували в обласну інфекційну лікарню. Інфіковані медпрацівники закладу перебувають на амбулаторному лікуванні (вдома) під медичним наглядом.

Загалом обстежили вже приблизно 60 контактних осіб. Епідрозслідування триває.

Нагадаємо, серед 16 інфікованих – 10 працівників (1 лікар, 5 медсестер і 4 випадки серед молодшого медичного персоналу) лікарні і 6 пацієнтів, одна з них померла.

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Теги: Олика, психлікарня, коронавірус, Волинь
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