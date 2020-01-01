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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

«Боїмося, щоб пом’якшення карантину не сприйняли як скасування», – головний санітарний лікар Волині

«Боїмося, щоб пом’якшення карантину не сприйняли як скасування», – головний санітарний лікар Волині
Ситуація із коронавірусом в області залишається достатньо нестійкою, але спостерігається незначна тенденція до зниження кількості захворілих.

На цьому сьогодні, 10 травня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації наголосила директор Волинського обласного лабораторного центру, головний державний санітарний лікар області Наталія Янко.

За її словами, станом на 10 травня на Волині продовжують виникати спалахи хвороби в організованих колективах та родинах.

Так, наразі найбільшою загрозою в області є вогнища серед прихожан релігійних громад у Маневицькому районі (баптисти) та Ковелі (прихожани Церкви архістратига Михаїла УПУ (МП), а також спалах на швейній фабриці у Ковелі, яку через цю ситуацію закрили.

У співвідношенні кількості інфікованих на 100 тисяч населення, за словами Наталії Янко, Волинь знаходиться на 8 місці в Україні.

Окрім того, головний санітарний лікар області висловила побоювання щодо того, як може вплинути на ситуацію пом’якшення карантину, яке відбудеться вже з 11 травня.

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«Боїмося, щоб не сприйняли це як повне скасування обмежувальних закладів. Пом’якшення обмежувальних заходів карантину – це не скасування. У нас локально реєструються спалахи якраз пов’язані із тісним контактом і з тим, що не дотримувалися рекомендацій лікарів-епідеміологів. Тому дуже просимо дотримуватися карантину і тих порад, які дають фахівці, щоб не було подальших спалахів», - сказала Янко.

Нагадаємо, станом на 10 годину ранку 10 травня на Волині зареєстрували 470 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. 25 із них виявили за останню добу: Ковельський район (13), Маневицький район (7), м.Нововолинськ (2), м.Луцьк (2) та Луцький район (1).

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Теги: карантин, Волинь, Наталія Янко, коронавірус
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Коментарі 1
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