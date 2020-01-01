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Медична реформа у тому вигляді, в якому ми її отримали, не передбачає нічого доброго ані для пацієнтів, ані для медиків, – Степанов

Медична реформа у тому вигляді, в якому ми її отримали, не передбачає нічого доброго ані для пацієнтів, ані для медиків, – Степанов
Медреформа у її нинішньому вигляді означає звільнення близько 50 тисяч медпрацівників та закриття 332 лікарень.

Про це глава МОЗ України Максим Степанов повідомив під час брифінгу, - пише спільнота «Коронавірус.інфо».

«Якщо нічого не змінити, то масове звільнення призведе до катастрофічного зростання смертності, стрімкого поширення таких хвороб, як туберкульоз. Доступ мільйонів українців до нормального медзабезпечення буде ускладнено», - зазначив Максим Степанов.

Тому на доручення Президента України Володимира Зеленського МОЗ модифікує нинішню реформу, від чого виграють як медики, так і пацієнти.

Серед основних змін:

▪️ Усі заклади охорони здоров'я, які надають спеціалізовану та високоспеціалізовану медичну допомогу, отримують фінансовий ресурс з державного бюджету не менше, ніж в 2019 році.

▪️ З 1 червня за Державною програмою медичних гарантій будуть додатково фінансуватися нові пакети (первинна медична допомога; екстрена медична допомога; гострий інфаркт міокарда; гострий мозковий інсульт у стаціонарних умовах; а також 4 пакети для лікування COVID-19).

▪️ З 1 липня буде підвищена заробітна плата медикам (на це потрібно додатково 11 млрд грн).

▪️ З 11 травня почнеться детальна експертиза всієї медичної інфраструктури, щоб визначити спроможність та ефективність госпітальної мережі.

▪️ З 11 травня МОЗ розпочинає розробку і затвердження нових державних стандартів надання медичної допомоги із залученням науковців та провідних фахівців галузі.

▪️ З 2021 року будуть функціонувати нові медичні тарифи, які будуть ґрунтуватись на ринкових заробітних платах для працівників галузі та якісних стандартах надання медичних послуг.

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Теги: Степанов, коронавірус, реформа, Україна
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