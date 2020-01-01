Медична реформа у тому вигляді, в якому ми її отримали, не передбачає нічого доброго ані для пацієнтів, ані для медиків, – Степанов

Медреформа у її нинішньому вигляді означає звільнення близько 50 тисяч медпрацівників та закриття 332 лікарень.Про це глава МОЗ України Максим Степанов повідомив під час брифінгу, - пише спільнота «Коронавірус.інфо».«Якщо нічого не змінити, то масове звільнення призведе до катастрофічного зростання смертності, стрімкого поширення таких хвороб, як туберкульоз. Доступ мільйонів українців до нормального медзабезпечення буде ускладнено», - зазначив Максим Степанов.Тому на доручення Президента УкраїниМОЗ модифікує нинішню реформу, від чого виграють як медики, так і пацієнти.▪️ Усі заклади охорони здоров'я, які надають спеціалізовану та високоспеціалізовану медичну допомогу, отримують фінансовий ресурс з державного бюджету не менше, ніж в 2019 році.▪️ З 1 червня за Державною програмою медичних гарантій будуть додатково фінансуватися нові пакети (первинна медична допомога; екстрена медична допомога; гострий інфаркт міокарда; гострий мозковий інсульт у стаціонарних умовах; а також 4 пакети для лікування COVID-19).▪️ З 1 липня буде підвищена заробітна плата медикам (на це потрібно додатково 11 млрд грн).▪️ З 11 травня почнеться детальна експертиза всієї медичної інфраструктури, щоб визначити спроможність та ефективність госпітальної мережі.▪️ З 11 травня МОЗ розпочинає розробку і затвердження нових державних стандартів надання медичної допомоги із залученням науковців та провідних фахівців галузі.▪️ З 2021 року будуть функціонувати нові медичні тарифи, які будуть ґрунтуватись на ринкових заробітних платах для працівників галузі та якісних стандартах надання медичних послуг.