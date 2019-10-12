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108 матерів з Волині отримали почесні звання від президента

108 матерів з Волині отримали почесні звання від президента
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання «Мати-героїня» 678 українським жінкам, 108 з них отримали мешканки Волині.

Президент підписав відповідний указ «Про присвоєння почесного звання «Мати-героїня».

За материнську самовідданість, зразкове виховання дітей та забезпечення умов для їхнього всебічного розвитку відзначено 678 українських жінок, які виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей.

Серед нагороджених – 31 мешканка Вінницької області, 108 – Волинської, 12 – Дніпропетровської, 17 – Донецької, 26 – Житомирської, 49 – Закарпатської, 14 – Запорізької, 39 – Івано-Франківської, 16 – Київської та 20 – міста Києва.

Також званням «Мати-героїня» відзначили 9 мешканок Кіровоградської області, 2 – Луганської, 58 – Львівської, 16 – Миколаївської, 34 – Одеської, 8 – Полтавської, 74 – Рівненської, 7 – Сумської, 15 – Тернопільської, 15 – Харківської, 3 – Херсонської, 20 – Хмельницької, 18 – Черкаської, 53 – Чернівецької та 14 – Чернігівської.

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Теги: Мати-героїня, Волинь, президент України
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