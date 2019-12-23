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Волинянка виклала доріжку-вишиванку із більш ніж трьох тисяч пляшкових корків

Волинянка виклала доріжку-вишиванку із більш ніж трьох тисяч пляшкових корків
Надія Соботович із села Комарове Ратнівського району виклала доріжку-вишиванку із корків від пляшок.

«Має цілу хату квітів, якими, зізнається, живе. Та що там, навіть 30-річні кактуси у неї кожне літо квітнуть таким рясним цвітом, що люди на екскурсії приходять полюбуватися на те диво. Тепер у неї з’явилася ще одна «родзинка» – до хати веде доріжка-вишиванка, яку вона виклала... з корків», – йдеться на сторінці видання «Вісник».

Жінка зізнається, що це не її винахід. По телевізору побачила сюжет про жінку із Закарпаття, яка прикрасила свій дім і двір різнокольоровими корками і взялася собі за цю справу.

«Молоді, хто має достаток, купують і кладуть у дворах бруківку, а я от таке собі придумала», – представляє з гордістю Надія Юхимівна своє творіння: «І нічим не гірша. Завжди сухенька, добре втрамбована, болото в хату не занесеш навіть після дощу».

Каже, що брала корки, які знаходила навіть на смітниках.

«Шукаю і сама до себе говорю: «Надю, з дурних не сміються, дурним співчувають», – жартує Надія Соботович.

Каже, що коли розказала сину про свою ідею, то він за голову схопився: «Та ти посивієш, поки зробиш!» А вона йому: «Та куди вже далі сивіти? Я вже і так вся біла». Задумала – і почала ті корки від пластикових пляшок збирати.

Потім вже й онуки долучилися до її задуму, стали зносити корки.
«Я знайшла в журналі гарний візерунок вишиванки і стала викладати один до одного по кольорах», – на всю доріжку у неї пішло десь три з половиною тисячі корків. Терер хоче таку ж тільки з іншим візерунком до літньої кухні викласти.

«Перед новим роком інсульт розбив, але пам’ять, слава Богу, не стерло. То ще побачим. Я ж то вперта: як собі що задумаю, мушу зробить», – каже жінка.

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Теги: Волинь, Ратне, корки
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