Показали, якими були мами-українки на фотографіях початку ХХ століття. РЕТРОФОТО
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Образ жінки-матері в українській традиції багатогранний та неоднозначний. Саме на матір культура покладає значну відповідальність за виховання дітей та їх підготовку до дорослого життя.
У другу неділю травня в Україні відзначають День матері. Тож, видання medium опублікувало фото, якими були українські мами на початку ХХ століття.
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У другу неділю травня в Україні відзначають День матері. Тож, видання medium опублікувало фото, якими були українські мами на початку ХХ століття.
Фото, автор невідомий. ХХ століття. Мати з дитям. Збірка Івана Гончара — альбом «Україна й Українці».
Фото, автор невідомий. 1914 рік. Село Копачів, Київська область. Мати з дітьми в місцевому національному вбранні.
Фото, автор невідомий. 1908 рік. Народні типи села Віта-Литовська в місцевому народному вбранні початку ХХ століття.
Фото, автор невідомий. 1915 рік. Параска Сивобород — сільська ткаля зі своїми дітьми Данилом і Галею та Дівером Іваном (праворуч)
Фото, автор невідомий. 1910 рік. Мати з дочкою та дитям. Усі в місцевому національному вбранні села Пустотівки на Роменщині.
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