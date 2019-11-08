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Показали, якими були мами-українки на фотографіях початку ХХ століття. РЕТРОФОТО

Показали, якими були мами-українки на фотографіях початку ХХ століття. РЕТРОФОТО
Образ жінки-матері в українській традиції багатогранний та неоднозначний. Саме на матір культура покладає значну відповідальність за виховання дітей та їх підготовку до дорослого життя.

У другу неділю травня в Україні відзначають День матері. Тож, видання medium опублікувало фото, якими були українські мами на початку ХХ століття.

Фото, автор невідомий. ХХ століття. Мати з дитям. Збірка Івана Гончара — альбом «Україна й Українці».
Фото, автор невідомий. ХХ століття. Мати з дитям. Збірка Івана Гончара — альбом «Україна й Українці».

Фото, автор невідомий. 1914 рік. Село Копачів, Київська область. Мати з дітьми в місцевому національному вбранні.
Фото, автор невідомий. 1914 рік. Село Копачів, Київська область. Мати з дітьми в місцевому національному вбранні.

Фото, автор невідомий. 1908 рік. Народні типи села Віта-Литовська в місцевому народному вбранні початку ХХ століття.
Фото, автор невідомий. 1908 рік. Народні типи села Віта-Литовська в місцевому народному вбранні початку ХХ століття.

Фото, автор невідомий. ХХ століття. Мати з дочкою та дітьми.
Фото, автор невідомий. ХХ століття. Мати з дочкою та дітьми.

Фото, автор невідомий. 1915 рік. Параска Сивобород — сільська ткаля зі своїми дітьми Данилом і Галею та Дівером Іваном (праворуч)
Фото, автор невідомий. 1915 рік. Параска Сивобород — сільська ткаля зі своїми дітьми Данилом і Галею та Дівером Іваном (праворуч)
Фото, автор невідомий. 1910 рік. Мати з дочкою та дитям. Усі в місцевому національному вбранні села Пустотівки на Роменщині.
Фото, автор невідомий. 1910 рік. Мати з дочкою та дитям. Усі в місцевому національному вбранні села Пустотівки на Роменщині.



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Теги: мами, Україна, фото, ретрофото
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