Показали, якими були мами-українки на фотографіях початку ХХ століття. РЕТРОФОТО

Фото, автор невідомий. ХХ століття. Мати з дитям. Збірка Івана Гончара — альбом «Україна й Українці».

Фото, автор невідомий. 1914 рік. Село Копачів, Київська область. Мати з дітьми в місцевому національному вбранні.

Фото, автор невідомий. 1908 рік. Народні типи села Віта-Литовська в місцевому народному вбранні початку ХХ століття.

Фото, автор невідомий. ХХ століття. Мати з дочкою та дітьми.

Фото, автор невідомий. 1915 рік. Параска Сивобород — сільська ткаля зі своїми дітьми Данилом і Галею та Дівером Іваном (праворуч)

Фото, автор невідомий. 1910 рік. Мати з дочкою та дитям. Усі в місцевому національному вбранні села Пустотівки на Роменщині.