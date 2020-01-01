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Розповіли, коли в Україні можуть скасувати масковий режим

Розповіли, коли в Україні можуть скасувати масковий режим
В Україні скасують масковий режим та соціальну дистанцію лише після повного виходу з карантину, планують вже до кінця літа, але за умови зниження нових випадків захворювання на коронавірус.

Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я і головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, – пише ТСН.

Ляшко говорить, що в разі зниження випадків захворювання та поліпшення ситуації, розглядають те, що українцям доведеться «не все літо бути в масках». Також свою роль відграватиме те, як сезонність буде впливати на поширення інфекції.

«Якщо будемо бачити, що сезонність не впливає на поширення інфекції, тоді буде складніше. Тоді будемо балансувати на цих 350-500 випадків і маска стане з нами невід’ємним другом до кінця цього року», - зазначив він.

Наступний перегляд карантину запланували на 22 травня. Але поки карантин в Україні не скасують зовсім «ми будемо в масках, з антисептиками та соціальною дистанцією. Іншого виходу немає», – каже Ляшко.

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Теги: маски, Україна, коронавірус, карантин
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