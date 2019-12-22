12 травня сім вулиць у Луцьку лишаться без світла





Про це повідомляє Волиньобленерго.



Електроенегрія буде відсутня на таких вулицях: вул. Качалова, вул. Приміська, вул. Березова, вул. Поштова, вул. Боголюбська, вул. Щаслива, вул. Світла.



Знеструмлення обіцяють із 13:30 до 17 години.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На семи вулицях у Луцьку тимчасово вимкнуть електропостачання у вівторок, 12 травня.Про це повідомляє Волиньобленерго.Електроенегрія буде відсутня на таких вулицях: вул. Качалова, вул. Приміська, вул. Березова, вул. Поштова, вул. Боголюбська, вул. Щаслива, вул. Світла.Знеструмлення обіцяють із 13:30 до 17 години.

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