12 травня сім вулиць у Луцьку лишаться без світла
Сьогодні, 19:26
На семи вулицях у Луцьку тимчасово вимкнуть електропостачання у вівторок, 12 травня.
Про це повідомляє Волиньобленерго.
Електроенегрія буде відсутня на таких вулицях: вул. Качалова, вул. Приміська, вул. Березова, вул. Поштова, вул. Боголюбська, вул. Щаслива, вул. Світла.
Знеструмлення обіцяють із 13:30 до 17 години.
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Про це повідомляє Волиньобленерго.
Електроенегрія буде відсутня на таких вулицях: вул. Качалова, вул. Приміська, вул. Березова, вул. Поштова, вул. Боголюбська, вул. Щаслива, вул. Світла.
Знеструмлення обіцяють із 13:30 до 17 години.
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