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12 травня сім вулиць у Луцьку лишаться без світла

12 травня сім вулиць у Луцьку лишаться без світла
На семи вулицях у Луцьку тимчасово вимкнуть електропостачання у вівторок, 12 травня.

Про це повідомляє Волиньобленерго.

Електроенегрія буде відсутня на таких вулицях: вул. Качалова, вул. Приміська, вул. Березова, вул. Поштова, вул. Боголюбська, вул. Щаслива, вул. Світла.

Знеструмлення обіцяють із 13:30 до 17 години.

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Теги: Світло, Волинь, Луцьк, відключення
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