Майже літо: якою буде погода у Луцьку в понеділок, 11 травня





Як йдеться на сайті гідрометцентру, стовбчики термометрів уночі показуватимуть в середньому 8-11 градусів тепла, вдень +23-27. Вітер буде південний 5-10 м/с, – пише



У Луцьку в понеділок помірно-хмарно, без опадів – вночі 14-13, вдень +24-27 градусів вище нуля.



Водночас синоптик Наталка Діденко у



«12 травня до нас прийде холодний атмосферний фронт який принесе дощі (на Заході подекуди навіть мокрий сніг), похолодання, штормовий вітер», – повідомила Наталка Діденко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Українському гідрометеорологічному центрі повідомили, що у понеділок, 11 травня, на всій території України пануватиме суха, сонячна і тепла погода.Як йдеться на сайті гідрометцентру, стовбчики термометрів уночі показуватимуть в середньому 8-11 градусів тепла, вдень +23-27. Вітер буде південний 5-10 м/с, – пише «Радіо Свобода» У Луцьку в понеділок помірно-хмарно, без опадів – вночі 14-13, вдень +24-27 градусів вище нуля.Водночас синоптик Facebook попередила, що таке тепло вже з вівторка зміниться суттєвим похолоданням.«12 травня до нас прийде холодний атмосферний фронт який принесе дощі (на Заході подекуди навіть мокрий сніг), похолодання, штормовий вітер», – повідомила Наталка Діденко.

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