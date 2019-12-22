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Майже літо: якою буде погода у Луцьку в понеділок, 11 травня

Майже літо: якою буде погода у Луцьку в понеділок, 11 травня
В Українському гідрометеорологічному центрі повідомили, що у понеділок, 11 травня, на всій території України пануватиме суха, сонячна і тепла погода.

Як йдеться на сайті гідрометцентру, стовбчики термометрів уночі показуватимуть в середньому 8-11 градусів тепла, вдень +23-27. Вітер буде південний 5-10 м/с, – пише «Радіо Свобода».

У Луцьку в понеділок помірно-хмарно, без опадів – вночі 14-13, вдень +24-27 градусів вище нуля.

Водночас синоптик Наталка Діденко у Facebook попередила, що таке тепло вже з вівторка зміниться суттєвим похолоданням.

«12 травня до нас прийде холодний атмосферний фронт який принесе дощі (на Заході подекуди навіть мокрий сніг), похолодання, штормовий вітер», – повідомила Наталка Діденко.

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Теги: Луцьк, погода, прогноз, сонце, Діденко
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