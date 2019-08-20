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У Луцьку на перехресті біля Генконсульства Польщі зіткнулись два легковики. ФОТО

У Луцьку на перехресті біля Генконсульства Польщі зіткнулись два легковики. ФОТО
У Луцьку на перехресті вулиць Карпенка-Карого та Дубнівської, біля Генерального консульства Республіки Польщі не поділили дорогу два легковики.

Про це ІА "Конкурент" повідомили очевидці.

Аварія сталась близько 16:00 години.

Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.

На місці ДТП працювали медики та патрульні.

Через аварію рух транспорту на цій ділянці дороги був ускладнений, утворився затор.

У Луцьку на перехресті біля Генконсульства Польщі зіткнулись два легковики. ФОТО
У Луцьку на перехресті біля Генконсульства Польщі зіткнулись два легковики. ФОТО
У Луцьку на перехресті біля Генконсульства Польщі зіткнулись два легковики. ФОТО
У Луцьку на перехресті біля Генконсульства Польщі зіткнулись два легковики. ФОТО

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Теги: аварія, перехрестя, поліція, консульство
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