У Луцьку на перехресті біля Генконсульства Польщі зіткнулись два легковики. ФОТО





Про це



Аварія сталась близько 16:00 години.



Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.



На місці ДТП працювали медики та патрульні.



Через аварію рух транспорту на цій ділянці дороги був ускладнений, утворився затор.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на перехресті вулиць Карпенка-Карого та Дубнівської, біля Генерального консульства Республіки Польщі не поділили дорогу два легковики.Про це ІА "Конкурент" повідомили очевидці.Аварія сталась близько 16:00 години.Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.На місці ДТП працювали медики та патрульні.Через аварію рух транспорту на цій ділянці дороги був ускладнений, утворився затор.

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