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Українські правоохоронці пройдуть тестування на COVID-19

Українські правоохоронці пройдуть тестування на COVID-19
Міністерство охорони здоров’я України запровадить тестування на коронавірус співробітників Національної поліції та Національної гвардії.

Про це міністр Максим Степанов заявив під час зустрічі з Головою Представництва Дитячого Фонду (ЮНІСЕФ) пані Лоттою Сільвандер, – повідомляє Урядовий портал.

«Безпека та здоров’я українців – наш пріоритет. Саме тому вже найближчим часом ми запровадимо тестування на коронавірус для співробітників органів внутрішніх справ. Наразі МОЗ визначає, яку кількість співробітників Національної поліції та Національної гвардії необхідно тестувати», – наголосив Максим Степанов.

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Теги: МОЗ, коронавірус, правоохоронці, тестування
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Коментарі 1
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Спочатку їх на айкью протестуйте. Хіба нормальний туда служить піде?
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