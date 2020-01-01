Українські правоохоронці пройдуть тестування на COVID-19





Про це міністр Максим Степанов заявив під час зустрічі з Головою Представництва Дитячого Фонду (ЮНІСЕФ) пані Лоттою Сільвандер, – повідомляє



«Безпека та здоров’я українців – наш пріоритет. Саме тому вже найближчим часом ми запровадимо тестування на коронавірус для співробітників органів внутрішніх справ. Наразі МОЗ визначає, яку кількість співробітників Національної поліції та Національної гвардії необхідно тестувати», – наголосив Максим Степанов.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство охорони здоров’я України запровадить тестування на коронавірус співробітників Національної поліції та Національної гвардії.Про це міністрзаявив під час зустрічі з Головою Представництва Дитячого Фонду (ЮНІСЕФ) пані, – повідомляє Урядовий портал «Безпека та здоров’я українців – наш пріоритет. Саме тому вже найближчим часом ми запровадимо тестування на коронавірус для співробітників органів внутрішніх справ. Наразі МОЗ визначає, яку кількість співробітників Національної поліції та Національної гвардії необхідно тестувати», – наголосив Максим Степанов.

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