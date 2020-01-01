Пірати викрали українського моряка біля берегів Африки, – ЗМІ





Про це Сергій Погорельцев.



Як розповів дипломат, 10-го травня було отримано інформацію, що поблизу порту Малабо (Екваторіальна Гвінея) було здійснено піратський напад на судно “Rio Mitong” (прапор Коморських островів, судновласник – бельгійська компанія SMART S&P SA, оператор судна – ITS INTERNATIONAL TRADE).



“За попередньою інформацією, у результаті нападу захоплено та вивезено у невідомому напрямі одного громадянина України – члена екіпажу судна”, – зазначив Погорельцев.



Він поінформував, що Посольство України в Бельгії встановлює контакт з судновласником та оператором судна щодо перевірки цієї інформації та з’ясування обставин справи.



Окрім того, Посольство України в Сенегалі, яке відповідає за Екваторіальну Гвінею, та Посольство України в Нігерії, яке є найближчою до місця події дипломатичною установою, звернулися до місцевих компетентних органів з метою підтвердження факту захоплення громадянина України.



“Справа перебуває на контролі причетних закордонних дипломатичних установ України та Департаменту консульської служби МЗС”, – запевнив Погорельцев.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 10-го травня український моряк був захоплений та вивезений у невідомому напрямі у результаті піратського нападу на судно “Rio Mitong” біля берегів Екваторіальної Гвінеї.Про це Укрінформу повідомив директор Департаменту консульської служби МЗСЯк розповів дипломат, 10-го травня було отримано інформацію, що поблизу порту Малабо (Екваторіальна Гвінея) було здійснено піратський напад на судно “Rio Mitong” (прапор Коморських островів, судновласник – бельгійська компанія SMART S&P SA, оператор судна – ITS INTERNATIONAL TRADE).“За попередньою інформацією, у результаті нападу захоплено та вивезено у невідомому напрямі одного громадянина України – члена екіпажу судна”, – зазначив Погорельцев.Він поінформував, що Посольство України в Бельгії встановлює контакт з судновласником та оператором судна щодо перевірки цієї інформації та з’ясування обставин справи.Окрім того, Посольство України в Сенегалі, яке відповідає за Екваторіальну Гвінею, та Посольство України в Нігерії, яке є найближчою до місця події дипломатичною установою, звернулися до місцевих компетентних органів з метою підтвердження факту захоплення громадянина України.“Справа перебуває на контролі причетних закордонних дипломатичних установ України та Департаменту консульської служби МЗС”, – запевнив Погорельцев.

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