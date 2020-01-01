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Пірати викрали українського моряка біля берегів Африки, – ЗМІ

Пірати викрали українського моряка біля берегів Африки, – ЗМІ
10-го травня український моряк був захоплений та вивезений у невідомому напрямі у результаті піратського нападу на судно “Rio Mitong” біля берегів Екваторіальної Гвінеї.

Про це Укрінформу повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев.

Як розповів дипломат, 10-го травня було отримано інформацію, що поблизу порту Малабо (Екваторіальна Гвінея) було здійснено піратський напад на судно “Rio Mitong” (прапор Коморських островів, судновласник – бельгійська компанія SMART S&P SA, оператор судна – ITS INTERNATIONAL TRADE).

“За попередньою інформацією, у результаті нападу захоплено та вивезено у невідомому напрямі одного громадянина України – члена екіпажу судна”, – зазначив Погорельцев.

Він поінформував, що Посольство України в Бельгії встановлює контакт з судновласником та оператором судна щодо перевірки цієї інформації та з’ясування обставин справи.

Окрім того, Посольство України в Сенегалі, яке відповідає за Екваторіальну Гвінею, та Посольство України в Нігерії, яке є найближчою до місця події дипломатичною установою, звернулися до місцевих компетентних органів з метою підтвердження факту захоплення громадянина України.

“Справа перебуває на контролі причетних закордонних дипломатичних установ України та Департаменту консульської служби МЗС”, – запевнив Погорельцев.

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Теги: пірат, моряк, викрадення, море, Гвінея
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