Пірати викрали українського моряка біля берегів Африки, – ЗМІ
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10-го травня український моряк був захоплений та вивезений у невідомому напрямі у результаті піратського нападу на судно “Rio Mitong” біля берегів Екваторіальної Гвінеї.
Про це Укрінформу повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев.
Як розповів дипломат, 10-го травня було отримано інформацію, що поблизу порту Малабо (Екваторіальна Гвінея) було здійснено піратський напад на судно “Rio Mitong” (прапор Коморських островів, судновласник – бельгійська компанія SMART S&P SA, оператор судна – ITS INTERNATIONAL TRADE).
“За попередньою інформацією, у результаті нападу захоплено та вивезено у невідомому напрямі одного громадянина України – члена екіпажу судна”, – зазначив Погорельцев.
Він поінформував, що Посольство України в Бельгії встановлює контакт з судновласником та оператором судна щодо перевірки цієї інформації та з’ясування обставин справи.
Окрім того, Посольство України в Сенегалі, яке відповідає за Екваторіальну Гвінею, та Посольство України в Нігерії, яке є найближчою до місця події дипломатичною установою, звернулися до місцевих компетентних органів з метою підтвердження факту захоплення громадянина України.
“Справа перебуває на контролі причетних закордонних дипломатичних установ України та Департаменту консульської служби МЗС”, – запевнив Погорельцев.
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Про це Укрінформу повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев.
Як розповів дипломат, 10-го травня було отримано інформацію, що поблизу порту Малабо (Екваторіальна Гвінея) було здійснено піратський напад на судно “Rio Mitong” (прапор Коморських островів, судновласник – бельгійська компанія SMART S&P SA, оператор судна – ITS INTERNATIONAL TRADE).
“За попередньою інформацією, у результаті нападу захоплено та вивезено у невідомому напрямі одного громадянина України – члена екіпажу судна”, – зазначив Погорельцев.
Він поінформував, що Посольство України в Бельгії встановлює контакт з судновласником та оператором судна щодо перевірки цієї інформації та з’ясування обставин справи.
Окрім того, Посольство України в Сенегалі, яке відповідає за Екваторіальну Гвінею, та Посольство України в Нігерії, яке є найближчою до місця події дипломатичною установою, звернулися до місцевих компетентних органів з метою підтвердження факту захоплення громадянина України.
“Справа перебуває на контролі причетних закордонних дипломатичних установ України та Департаменту консульської служби МЗС”, – запевнив Погорельцев.
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