Вісім студентів волинських навчальних закладів отримуватимуть стипендії від президента
Сьогодні, 22:45
Президент України Володимир Зеленський призначив стипендію вісьмом волинським студентам.
Відповідний наказ опублікували на сайті Міністерства освіти і науки України.
Зокрема, стипендіатами стали:
- Наталія Ілюшик (ЛНТУ);
- Вікторія Райниш (ЛНТУ);
- Софія Андрійчук (СНУ ім. Лесі Українки);
- Діана Лепка (СНУ ім. Лесі Українки);
- Юлія Курбан (Коледж технологій, бізнезу і права СНУ ім. Лесі Українки);
- Іван Покотило (Рожищенського коледжу Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Г.З.Гжицького.);
- Діана Свисталюк (Коледж технологій, бізнезу і права СНУ ім. Лесі Українки);
- Мирослава Содікова (Рожищенського коледжу Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Г.З.Гжицького.).
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Відповідний наказ опублікували на сайті Міністерства освіти і науки України.
Зокрема, стипендіатами стали:
- Наталія Ілюшик (ЛНТУ);
- Вікторія Райниш (ЛНТУ);
- Софія Андрійчук (СНУ ім. Лесі Українки);
- Діана Лепка (СНУ ім. Лесі Українки);
- Юлія Курбан (Коледж технологій, бізнезу і права СНУ ім. Лесі Українки);
- Іван Покотило (Рожищенського коледжу Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Г.З.Гжицького.);
- Діана Свисталюк (Коледж технологій, бізнезу і права СНУ ім. Лесі Українки);
- Мирослава Содікова (Рожищенського коледжу Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Г.З.Гжицького.).
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