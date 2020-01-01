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Вісім студентів волинських навчальних закладів отримуватимуть стипендії від президента

Вісім студентів волинських навчальних закладів отримуватимуть стипендії від президента
Президент України Володимир Зеленський призначив стипендію вісьмом волинським студентам.

Відповідний наказ опублікували на сайті Міністерства освіти і науки України.

Зокрема, стипендіатами стали:

- Наталія Ілюшик (ЛНТУ);
- Вікторія Райниш (ЛНТУ);
- Софія Андрійчук (СНУ ім. Лесі Українки);
- Діана Лепка (СНУ ім. Лесі Українки);
- Юлія Курбан (Коледж технологій, бізнезу і права СНУ ім. Лесі Українки);
- Іван Покотило (Рожищенського коледжу Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Г.З.Гжицького.);
- Діана Свисталюк (Коледж технологій, бізнезу і права СНУ ім. Лесі Українки);
- Мирослава Содікова (Рожищенського коледжу Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Г.З.Гжицького.).

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Теги: президентська стипендія, студент
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