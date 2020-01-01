Вісім студентів волинських навчальних закладів отримуватимуть стипендії від президента

Володимир Зеленський призначив стипендію вісьмом волинським студентам.



Відповідний



Зокрема, стипендіатами стали:



- Наталія Ілюшик (ЛНТУ);

- Вікторія Райниш (ЛНТУ);

- Софія Андрійчук (СНУ ім. Лесі Українки);

- Діана Лепка (СНУ ім. Лесі Українки);

- Юлія Курбан (Коледж технологій, бізнезу і права СНУ ім. Лесі Українки);

- Іван Покотило (Рожищенського коледжу Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Г.З.Гжицького.);

- Діана Свисталюк (Коледж технологій, бізнезу і права СНУ ім. Лесі Українки);

- Мирослава Содікова (Рожищенського коледжу Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Г.З.Гжицького.).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент Українипризначив стипендію вісьмом волинським студентам.Відповідний наказ опублікували на сайті Міністерства освіти і науки України.Зокрема, стипендіатами стали:(ЛНТУ);(ЛНТУ);(СНУ ім. Лесі Українки);(СНУ ім. Лесі Українки);(Коледж технологій, бізнезу і права СНУ ім. Лесі Українки);(Рожищенського коледжу Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Г.З.Гжицького.);(Коледж технологій, бізнезу і права СНУ ім. Лесі Українки);(Рожищенського коледжу Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Г.З.Гжицького.).

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