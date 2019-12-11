вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Показали різнобарв'я волинських полів з висоти пташиного польоту. ВІДЕО

Показали різнобарв'я волинських полів з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Зелений, коричневий та жовтий – саме такими кольорами вкриті поля у Володимир-Волинському районі між селами Заріччя та Зимне.

Про це інформує БУГ.

З висоти вони нагадують мозаїку. Подібні краєвиди і текстури заслуговують, аби ними хтось помилувався.

До слова, ріпак на полях почав жовтіти нещодавно, тому яскравими барвами можна намилуватися досхочу.



Показали різнобарв'я волинських полів з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Показали різнобарв'я волинських полів з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Показали різнобарв'я волинських полів з висоти пташиного польоту. ВІДЕО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: поле, ріпак, різнобарв'я
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Stay at home: луцькі медики записали новий «антикоронавірусний» хіт. ВІДЕО
ТОП туристичних маршрутів на Волині, куди можна податися після карантину
Кондиціонери, зарядки для телефонів і оригінальний дизайн: які тролейбуси курсуватимуть Луцьком з вересня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Показали різнобарв'я волинських полів з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Сьогодні, 00:39
11 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волині розшукують чоловіка, який пішов з дому і не повернувся. ФОТО
10 травень, 23:31
Вісім студентів волинських навчальних закладів отримуватимуть стипендії від президента
10 травень, 22:45
Українські правоохоронці пройдуть тестування на COVID-19
10 травень, 22:10
Схожі новини
У полі поблизу Жидичина знайшли вибухонебезпечний предмет У полі поблизу Жидичина знайшли вибухонебезпечний предмет
20 січень, 17:15
На Волині до кінця року відкриють 6 мультифункціональних спортивних майданчиків На Волині до кінця року відкриють 6 мультифункціональних спортивних майданчиків
11 грудень, 2019, 13:28
У Горохові відкрили футбольне поле зі штучним покриттям. ФОТО У Горохові відкрили футбольне поле зі штучним покриттям. ФОТО
22 листопад, 2019, 10:29
На Волині підприємство незаконно засіяло соєю майже 18 гектарів землі На Волині підприємство незаконно засіяло соєю майже 18 гектарів землі
27 серпень, 2019, 16:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Показали різнобарв'я волинських полів з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Сьогодні, 00:39
 0
11 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
На Волині розшукують чоловіка, який пішов з дому і не повернувся. ФОТО
10 травень, 23:31
 0
Вісім студентів волинських навчальних закладів отримуватимуть стипендії від президента
10 травень, 22:45
 0
Українські правоохоронці пройдуть тестування на COVID-19
10 травень, 22:10
 0
Медіа
відео
1/8