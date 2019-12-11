Показали різнобарв'я волинських полів з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Сьогодні, 00:39
Зелений, коричневий та жовтий – саме такими кольорами вкриті поля у Володимир-Волинському районі між селами Заріччя та Зимне.
Про це інформує БУГ.
З висоти вони нагадують мозаїку. Подібні краєвиди і текстури заслуговують, аби ними хтось помилувався.
До слова, ріпак на полях почав жовтіти нещодавно, тому яскравими барвами можна намилуватися досхочу.
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Про це інформує БУГ.
З висоти вони нагадують мозаїку. Подібні краєвиди і текстури заслуговують, аби ними хтось помилувався.
До слова, ріпак на полях почав жовтіти нещодавно, тому яскравими барвами можна намилуватися досхочу.
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