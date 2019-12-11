Показали різнобарв'я волинських полів з висоти пташиного польоту. ВІДЕО





Про це інформує



З висоти вони нагадують мозаїку. Подібні краєвиди і текстури заслуговують, аби ними хтось помилувався.



До слова, ріпак на полях почав жовтіти нещодавно, тому яскравими барвами можна намилуватися досхочу.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зелений, коричневий та жовтий – саме такими кольорами вкриті поля у Володимир-Волинському районі між селами Заріччя та Зимне.Про це інформує БУГ З висоти вони нагадують мозаїку. Подібні краєвиди і текстури заслуговують, аби ними хтось помилувався.До слова, ріпак на полях почав жовтіти нещодавно, тому яскравими барвами можна намилуватися досхочу.

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