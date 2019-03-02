Біля озера на Волині підпалили суху траву. ФОТО





Про це



Загорання трави на озері Водокачка у місті Ківерці сталося близько 20:40.



На місце події викликали рятувальників.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ківерцях невідомі підпалили суху траву біля озера.Про це “Волинь.Правді” повідомили очевидці.Загорання трави на озері Водокачка у місті Ківерці сталося близько 20:40.На місце події викликали рятувальників.

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