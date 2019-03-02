вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Біля озера на Волині підпалили суху траву. ФОТО

Біля озера на Волині підпалили суху траву. ФОТО
У Ківерцях невідомі підпалили суху траву біля озера.

Про це “Волинь.Правді” повідомили очевидці.

Загорання трави на озері Водокачка у місті Ківерці сталося близько 20:40.

На місце події викликали рятувальників.

Біля озера на Волині підпалили суху траву. ФОТО
Біля озера на Волині підпалили суху траву. ФОТО
Біля озера на Волині підпалили суху траву. ФОТО
Біля озера на Волині підпалили суху траву. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: озеро, трава, підпал
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Stay at home: луцькі медики записали новий «антикоронавірусний» хіт. ВІДЕО
ТОП туристичних маршрутів на Волині, куди можна податися після карантину
Кондиціонери, зарядки для телефонів і оригінальний дизайн: які тролейбуси курсуватимуть Луцьком з вересня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Біля озера на Волині підпалили суху траву. ФОТО
Сьогодні, 21:38
У Луцьку на перехресті біля Генконсульства Польщі зіткнулись два легковики. ФОТО
Сьогодні, 21:20
Медична реформа у тому вигляді, в якому ми її отримали, не передбачає нічого доброго ані для пацієнтів, ані для медиків, – Степанов
Сьогодні, 20:47
12 травня сім вулиць у Луцьку лишаться без світла
Сьогодні, 19:26
Минулої доби до «Борисполя» повернулися понад 560 громадян України
Сьогодні, 18:28
Схожі новини
На Волині впіймали палія трави На Волині впіймали палія трави
07 березень, 15:45
На Волині чоловік підпалив суху траву і не міг пояснити причину вчинку На Волині чоловік підпалив суху траву і не міг пояснити причину вчинку
02 березень, 2019, 12:35
Хто палить гілля на трасі «Луцьк-Володимир-Волинський». ФОТО Хто палить гілля на трасі «Луцьк-Володимир-Волинський». ФОТО
29 лютий, 2016, 18:26
На Волині через аукціон шукають орендаря ділянки для рибгосп потреб На Волині через аукціон шукають орендаря ділянки для рибгосп потреб
Сьогодні, 16:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Біля озера на Волині підпалили суху траву. ФОТО
Сьогодні, 21:38
 0
У Луцьку на перехресті біля Генконсульства Польщі зіткнулись два легковики. ФОТО
Сьогодні, 21:20
 0
Медична реформа у тому вигляді, в якому ми її отримали, не передбачає нічого доброго ані для пацієнтів, ані для медиків, – Степанов
Сьогодні, 20:47
 0
12 травня сім вулиць у Луцьку лишаться без світла
Сьогодні, 19:26
 0
Минулої доби до «Борисполя» повернулися понад 560 громадян України
Сьогодні, 18:28
 0
Медіа
відео
1/8