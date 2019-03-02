Біля озера на Волині підпалили суху траву. ФОТО
Сьогодні, 21:38
У Ківерцях невідомі підпалили суху траву біля озера.
Про це “Волинь.Правді” повідомили очевидці.
Загорання трави на озері Водокачка у місті Ківерці сталося близько 20:40.
На місце події викликали рятувальників.
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Про це “Волинь.Правді” повідомили очевидці.
Загорання трави на озері Водокачка у місті Ківерці сталося близько 20:40.
На місце події викликали рятувальників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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