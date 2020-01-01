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У Білорусі «відновили» зруйнований замок «Білий Ковель». ВІДЕО

У Білорусі «відновили» зруйнований замок «Білий Ковель». ВІДЕО
Своєю назвою замок завдячує білим стінам та колишньому родовому маєтку Сангушків у місті Ковелі, що на Волині.

Смолянський замок (його інша назва) було зведено у другому десятиріччі XVII столітті за наказом українсько-литовського князя Семена Самійла Сангушка, пише Ковель медіа з посиланням на білоруське видання «Салідарнасць».

Білий Ковель розташовувався поблизу східних кордонів Великого Князівства Литовського. Через це він неодноразово піддавався нападам чужинців. Замок був частково зруйнований протягом Тринадцятилітньої війни Московії та Речі Посполитої 1654-1667 рр. Під час Північної війни 1700-1721 рр. російське військо, яке змушене було відступати, підірвало Білий Ковель.

Смолянський замок став втрачати свою важливість, до того ж новою резиденцією роду Сангушків стало місто Гродно. Після невдалого Листопадового повстання поляків і литовців 1830-1831 рр. замок було конфісковано у власника та передано російському сенатору Василію Семенову. Він вклав свою лепту у знищення Білого Ковеля – продав його на будматеріали.

У період 1860-1870 рр. замок перейшов у власність статського радника Валер’яна Титова. Він, всуперед своїм попередникам, зупинив руйнування споруди та здійснив консервацію башти, що залишилася, та дещо укріпив її.

Власне, ця вежа – єдине, що сьогодні залишилося від славного Смолянського замку. Побачити повністю, який вигляд колись мав Білий Ковель, можна завдаки проекту VKL3D.


Відео можна повертати сенсором на телефоні або мишкою на комп’ютері

Панорамний фільм є продовженням виставки «Апыніся ў сэрцы Гісторыі» в Національному історичногму музеї Республіки Білорусь. Його можна буде переглянути в окулярах віртуальної реальності.

Однак, у зв’язку з нинішньою ситуацією у світі, автори виклали відео у вільний доступ, щоб кожен міг побувати у містечку Смоляни XVII століття, не виходячи з дому.

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Теги: Білий Ковель, замок
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