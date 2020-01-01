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Столична поліція вилучила наркотиків на майже 10 мільйонів гривень. ФОТО.ВІДЕО

Столична поліція вилучила наркотиків на майже 10 мільйонів гривень. ФОТО.ВІДЕО
Двоє молодиків налагодили збут психотропних речовин - марок, пігулок, галюциногенних грибів і навіть кондитерських виробів. Виявлені під час обшуків наркотики направили на експертизу. Вартість «товару» складає майже 10 мільйонів гривень.

Спільникам загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це інформує пресслужба поліції Київської області.

Працівники Шевченківського управління поліції під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури № 10 затримали дует 23-річних наркозбувачів, які організували діяльність інтернет-ресурсу з продажу наркотиків та психотропних речовин. Правоохоронці провели невідкладні обшуки та вилучили наркотики, які направили на експертизу.

Також варто зазначити, що структурні підрозділи поліції постійно зорієнтовані на боротьбу з наркозлочинністю, а особливо на документування збуту заборонених речовин через закладки, - це є однією з основних вимог громади Києва до столичної поліції.

Столична поліція вилучила наркотиків на майже 10 мільйонів гривень. ФОТО.ВІДЕО
Столична поліція вилучила наркотиків на майже 10 мільйонів гривень. ФОТО.ВІДЕО

У ході документування наркозбувачів поліцейські встановили, що в інтернет-магазині вони пропонували наркотики у вигляді марок, пігулок, галюциногенних грибів і кондитерських виробів з канабісом, а розповсюджували їх через кур’єрські доставки. Вартість вилучених під час обшуків наркотичних та психотропних речовин, за цінами «чорного ринку», складає майже 10 мільйонів гривень.

Столична поліція вилучила наркотиків на майже 10 мільйонів гривень. ФОТО.ВІДЕО

Із квартири, яка використовувалася як склад, правоохоронці вилучили 1560 марок, 3164 пігулки та банківські картки, при особистому обшуку одного зі зловмисників вилучили близько 60 грамів висушеної речовини рослинного походження, 51 пігулку МДМА та пляшку з бутиратом, а з автівки його спільника – 8 пакетів з висушеною речовиною рослинного походження, 264 пігулки, 81 пляшку з бутиратом, 167 кондитерських виробів з канабісом, кілька фрагментів паперу марки ЛСД тощо.

Столична поліція вилучила наркотиків на майже 10 мільйонів гривень. ФОТО.ВІДЕО

За словами начальника відділу поліції № 2 Шевченківського управління поліції Олександра Дибова, правоохоронці встановили та затримали 32-річного мешканця міста Бровари, який придбав через вказаний інтернет-магазин наркотичний засіб. У ході поверхневого огляду працівники поліції вилучили у нього поліетиленовий пакет із наркотичною речовиною білого кольору вагою близько 50 грамів.



«Усі троє фігурантів затримані у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом події розпочато кримінальне провадження за частиною другою статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, яка передба

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Теги: поліція, наркотики, інтернет-магазин
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